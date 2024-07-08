權值雙雄攜手創高 台股一度站24000點、午盤漲359點
台北股市今（8）日雖然開盤表現震盪，不過在兩大權值股台積電、鴻海的拉抬下，帶領指數點火上攻，最高來到24011.64點，上漲455.05點或1.9%，再創歷史新高點，並且站上24000點。午盤則市上漲359.08點或1.52%、來到23915.67點。
記者陳郁柔／台北報導
大盤雖然創下歷史新高，不過中小型股卻熄火表態，櫃買指數衝上24年新高後跳水翻黑，午盤下跌1.32點或0.47%，來到279.33點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：群創、燿華、昆盈、光洋科、新光金；今日午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、長榮、光洋科、聯發科。
拉抬台股創新高的最大功臣就是權值股，權王台積電開盤震盪，不過在買盤挹注之下走高，最高衝到1050元、再創歷史新高，午盤上漲40元或3.985、來到1045元；市值二哥鴻海以217元開出，成功站上填息價216元，隨後在買盤挹注下226元，午盤上漲10.5元或4.9%、來到225元，市值重返新台幣3兆元關卡；聯發科則是上漲40元或4.44%、來到1410元。
台積電再創新天價，也帶動半導體股強勢走高，類股指數午盤上漲3.3%，虹揚-KY、京元電子亮燈漲停，訊芯-KY上漲逾5%，聯傑、松翰、捷敏-KY上漲逾3%，鈺寶-創、聯電上漲逾2%。
此外，續強的還有光電股，鈺德、TPK-KY、錸德、誠美材亮燈漲停，大立光、晶彩科、翔耀上漲逾6%，佳能上漲逾4%。