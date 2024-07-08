鴻海股價攀高！貨櫃三雄挫逾6% 網笑稱：散戶知道要買鴻海非萬海
貨櫃三雄今（8）日重挫逾5至7%以上，散裝航運股也一片慘綠，大盤焦點在台積電、鴻海2大權值股。台積電以1045元價位再創新高，鴻海則勁揚5%，攀高至226元，網友幽默喊道「海很好，買鴻海」、「散戶知道要買鴻海，不是萬海」
記者鄭妤安/台北報導
台北股市今日開盤表現震盪，不過在2大權值股台積電、鴻海的拉抬下，帶領指數點火上攻，盤中一度飆漲455點，一舉衝破24000關卡，再創歷史新高點。其中，權王台積電也刷新高，大漲45元至1045元，漲幅約4%。
鴻海盤中最高來到226元、上漲5.36%，市值也重返3兆元門檻來到3.13兆元，持續位居市值二哥的表現。鴻海7月2日進行除息交易，每股配發現金股利新台幣5.4元，創下1991年上市掛牌以來的最高水準。上週表現稍嫌無力，因此陷入貼息窘境，不過今日以217元開出，成功站上填息價216元，花費了5個交易日完成填息。
貨櫃三雄今日慘跌引發關注，長榮盤中跌逾5%，萬海、陽明下挫超過6%。散裝航運落水，買鴻海的鄉民則笑呵呵，網友幽默表示「海很好，買鴻海」、「海運跌成這樣，只有鴻海獨漲」、「果然航運大哥鴻海可以看而已」、「散戶都知道，買鴻海不是萬海」。