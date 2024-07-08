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木村拓哉官方身高造假？遛狗曝「驚人比例」　粉絲驚：他到底多高

▲木村拓哉官方身高遭疑造假謊報，遛狗意外曝「驚人比例」，粉絲大驚：「他到底多高。」（圖／木村拓哉IG）
▲木村拓哉官方身高遭疑造假謊報，遛狗意外曝「驚人比例」，粉絲大驚：「他到底多高。」（圖／木村拓哉IG）

記者洪生儒／綜合報導

日本男神木村拓哉與老婆工藤靜香結婚長達20年以上，兩人育有木村心美和木村光希兩位高顏值女兒，女兒們的人氣也都相當高，一家四口在娛樂圈中都有著非常高的知名度。而愛狗的木村拓哉，時不時被路人捕捉到他在街頭遛狗的畫面，不料近日有日媒拍到他帶著愛犬現身街頭散步的照片，竟意外讓木村拓哉的身高成為網友們關注的焦點，掀起熱烈討論。

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木村拓哉從出道以來，就憑著帥氣的外型擄獲許多粉絲的心，即便已經51歲，多年來一直是大家心目中的理想男神，不過木村拓哉的真實身高始終是一個謎，雖然在官方公開的資料中可以看到他身高寫著176公分，但木村拓哉多次被發現他的身高似乎不符合官方所寫的數字，還一度被酸民嘲諷他的體態是55身。

▲日本男神木村拓哉與老婆工藤靜香結婚長達20年以上，兩人育有木村心美和木村光希兩位高顏值女兒，女兒們的人氣也都相當高，一家四口在娛樂圈中都有著非常高的知名度。（圖／木村拓哉IG）
▲日本男神木村拓哉與老婆工藤靜香結婚長達20年以上，兩人育有木村心美和木村光希兩位高顏值女兒，女兒們的人氣也都相當高，一家四口在娛樂圈中都有著非常高的知名度。（圖／木村拓哉IG）
根據日媒《Smart FLASH》報導，日本諧星組合霜降明星的成員「粗品」透露，某次在電視台後台遇到木村拓哉，跟他四目交接的相對高度，似乎比跟自己的搭擋「晟也」對上眼的角度看起來還低，因晟也的身高僅有163公分，粗品的發言被視為是「新的證詞」，雖然粗品也可能是開玩笑，不過報導中也提到：「輿論的火就是從這裡開始延燒。」

據了解，近年因為K-POP風潮席捲日本，讓日本人對偶像明星的價值觀也受到一些影響，相當憧憬南韓藝人那種高挑的體態，所以對日本藝人身材的檢視標準也和以往不同，不過近年來也有許多日本藝人有著高挑的完美比例，像是木村拓哉的師弟目黑蓮（185公分）、演員杉野遙亮（185公分）等人，也有不少藝人們透過運動來雕塑體態，讓粉絲們都能大飽眼福。

▲愛狗的木村拓哉，時不時被路人捕捉到他在街頭遛狗的畫面，不料近日有日媒拍到他帶著愛犬現身街頭散步的照片，竟意外讓木村拓哉的身高成為網友們關注的焦點。（圖／木村拓哉IG）
▲▼愛狗的木村拓哉，時不時被路人捕捉到他在街頭遛狗的畫面，不料近日有日媒拍到他帶著愛犬現身街頭散步的照片，竟意外讓木村拓哉的身高成為網友們關注的焦點。（圖／木村拓哉IG）
 
▲▼在官方公開的資料中顯示木村拓哉的身高為176公分，但他多次被發現身高似乎不符合官方所寫的數字，還一度被酸民嘲諷他的體態是55身。（圖／木村拓哉IG）
▲▼在官方公開的資料中顯示木村拓哉的身高為176公分，但他多次被發現身高似乎不符合官方所寫的數字，還一度被酸民嘲諷他的體態是55身。（圖／木村拓哉IG）
 

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