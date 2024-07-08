NBA／湖人休賽季補強碰壁！手握33億大約 詹皇：管理層盡力了
「詹皇」LeBron James休賽季降薪近300萬美元（合約9700萬台幣約），與NBA洛杉磯湖人簽下2年1.04億美元（約新台幣33.7億）的合約，因為LeBron James的降薪讓球團薪資不會突破第2層豪華稅，因此有一份1290萬美元的中產特例讓湖人在市場上能作出補強，但湖人在補強上一直碰壁，今年休賽季至今仍還未有大操作，對此LeBron James則表示，「認為管理層已經盡力了，我知道他們試圖引進很多人，但只是最終都沒有成功。」LeBron James這次續約，是「詹皇」自2010年以來他首次沒有以頂薪簽約，下賽季LeBron James將追平Vince Carter征戰22個賽季的紀錄，並列史上第一。
記者張志宇/綜合報導
「詹皇」強調下賽季仍以進到季後賽為目標
休賽季期間湖人陸續追求過Klay Thompson、DeMar DeRozan、James Harden、Jonas Valanciunas，但最終都鎩羽而歸，對此LeBron James則直言，「球團知道單打獨鬥是不行的，但我們的教練組、管理層，已經做了他們能做的事情了，試圖補強，只是都沒有成功，這沒有關係，我知道這一切都是生意的一部分，交易就是這樣，有時候會發生，有時候則不會。」
談到本季球隊最大的目標，LeBron James則透露，「球隊會繼續前進，看看我們的球隊在今年會怎麼進步，我很期待本季再次重返季後賽，這一直都是我們想要的。」
值得一提，LeBron James這次續約，是「詹皇」自2010年以來他首次沒有以頂薪簽約，下賽季LeBron James將追平Vince Carter征戰22個賽季的紀錄，並列史上第一。