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林襄火辣寫真全分類最貴！登上Amazon「最想要清單」她遮3點也輸

▲林襄即將在日本發行的寫真集，登上日本Amazon願望清單前3名，也是該分類女星寫真區最貴的。（圖／翻攝自IG 95_mizuki）
▲林襄即將在日本發行的寫真集，登上日本Amazon願望清單前3名，也是該分類女星寫真區最貴的。（圖／翻攝自IG 95_mizuki）

記者李欣容／台北報導

「小龍女」林襄7月10日將發行第一本日文實體寫真集《Kaoru-》（中文名《襄水》），近來陸續釋出多張突破尺度作品，包括穿著情趣內衣、透明蕾絲內衣，全身抹油趴在沙發上等，每次照片PO出都會令人為之驚艷，而點進去她分享的購買連結，發現她的寫真金額是4950日幣（約台幣998.51元）直逼台幣1千元，同一分類的寫真集還有人氣主播山崎亞美、「暗黑版黑嘉嘉」似鳥沙也加，但金額都沒有林襄賣得貴。

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林襄的日本寫真集曾登上日本Amazon明星寫真集銷售排行榜冠軍，甚至還位居「願望清單」第3名，排在她後面的有日本寫真女星似鳥沙也加，她的一雙電眼還有「暗黑版黑嘉嘉」稱號，IG有109.7萬人追蹤；以及28歲的賽車女郎相澤菜菜子、「最兇蘿莉」大島未來以及人氣主播山崎亞美等，尤其似鳥沙也加的寫真封面，僅用毛帽垂墜的造型毛球遮住胸前重要部位，火辣身材展露無遺。

▲日本寫真女星都輸給林襄。（圖／翻攝自IG__ami.yamazaki__、nanako_aizawa、uw.sayaka
▲日本寫真女星都輸給林襄，山崎亞美（左起）、相澤菜菜子、似鳥沙也加比拚性感。（圖／翻攝自IG__ami.yamazaki__、nanako_aizawa、uw.sayaka）
經紀人兼攝影師莉奈表示，林襄日本版寫真集《襄水》共有144頁，為台灣版本剪輯後的全新版本，視覺也與前兩本書的截然不同，新作挑戰「最性感的林襄」，文案描述：「做自己表現自己，每個人獨一無二的香氣，是可以讓人記住的，透過照片，彷彿被味道侵略，汗水濕潤感搭配女性的曲線，紀錄每個影像，聞到每個情緒。」作品營造一種讓讀者感覺林襄就在身邊的氛圍與氣息。

▲▼「啦啦隊一姐」林襄情商、抗壓性之高令人佩服，越被酸民罵，知名度越高，紅到發紫。（圖／林襄Threads）
▲林襄曾是圈內的「流量密碼」，外型甜美又高EQ讓她紅到日本。（圖／林襄Threads）
▲林襄近期在IG上曝光自己的日本寫真封面，畫面中她秀出渾圓上圍，重要部位還僅用小花遮掩，讓粉絲坐不住狂喊：「我沒了！」（圖／IG 95_mizuki）
▲林襄時常在社群平台分享辣照，每次都有大突破，讓粉絲瘋狂。（圖／IG 95_mizuki）

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