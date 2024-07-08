國中小該置多少專輔人力？ 各方意見不一立院初審未過
行政院上週通過《學生輔導法》部分條文修正草案，將在國高中12班以下、國小20班以下設置1名專輔教師。不過今（8）日就有立委針對輔導諮商中心主任，是否應該兼任行政職務意見不一，而且一旦祭出政策，可以透過何種方式增加人力以及確保輔導諮商品質？最終該項條文並未通過教育委員會初審，予以保留。
記者林則澄／台北報導
立法院教育及文化委員會今日逐條逐條審查「學生輔導法部分條文修正草案」，此前行政院才在上週通過《學生輔導法》部分條文修正草案，當中第11條、第12條規定國高中12班以下或是每滿12班、國小20班以下或是每滿12班設置1名專輔教師，不過就有立委對此質疑，教育部應該透過何種方式增加人力以及確保輔導諮商品質？
民進黨立委郭昱晴表示，教育部雖有增加大專院校核定師資培育人數，但是錄取率卻逐年下滑，覺得輔導諮商品質不易受到保障。武曉霞指出，未來除了透過多元管道補足人力，像是增加職前師資培育人數、公費生教員額度、增開進修學分班、針對中等學校輔導教師增加相關師培課程等。
民進黨立委范雲指出，可在法條內容增訂「兼任行政時，應補足應聘員額」，避免由於輔導諮商中心主任兼任行政職務，影響諮商輔導量能。不過教育部學務司長吳林輝建議，輔諮中心主任並不一定負責行政職務，可由其他教師代理，因此她不同意以此增設1名專輔人力。
最終，由於多名立委、教育部對此意見不一，教文會召委、國民黨立委表示，該項條文並未通過初審，予以保留。