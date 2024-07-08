有村架純驚傳怒斬3年戀情、暴瘦！與高橋海人差6歲姐弟戀破局
31歲日本女星有村架純去年年底爆出與小6歲的傑尼斯（現更名為：SMILE-UP.）偶像團體King & Prince的成員高橋海人熱戀交往，兩人3年前因戲結緣，飾演姊弟的兩人感情急遽升溫，在拍攝結束後正式發展成「姊弟以上」的關係。豈料，近日日本媒體爆料兩人已經結束長達3年戀情，在女方所發出的照片中也能明顯看到身材暴瘦許多，突然間的消瘦不僅令粉絲相當擔心，也讓外界對這段戀情有更多猜想。
記者史平旭／綜合報導
據日媒報導，兩人因婚姻觀不同而破局，出演《墊底辣妹》開始爆紅的有村架純，擔任過連續兩屆《紅白歌唱大賽》的主持人，也曾是國民電視台NHK晨間劇的主演，今年31歲的她在事業上可謂是達到巔峰，如今開始認真考慮結婚抱娃這項終身大事。而去年5月歷經所處團體King & Prince超過半數成員退團的高橋海人，礙於自己偶像的身分與年齡問題，導致雙方產生分歧，最終長達3年的戀情，於今年以和平分手收場。
「疑似」分手後的有村架純身材暴瘦，5日在社群平台上所發布的照片中，昔日圓潤甜美的招牌鵝蛋臉已經瘦成「瓜子」，雖然配文表示只是因工作因素而消耗大量卡路里，有按照自己的步調在吃飯，除了感謝粉絲的關懷外也告訴大家不用擔心，但突然間的變化也令粉絲十分擔憂。
有村架純與高橋海人因拍攝日劇《姐姐的戀人》認識，雙方交換了聯絡方式後愈走愈近，最終確認了戀人關係，事業十分忙碌的兩人們會在家中約會，去年冬天高橋海人甚至搬到有村架純所居住的公寓開始同居。
2018年偶像出道的高橋海人，入行半年內便和AKB48前成員傳出同居緋聞，登上日本著名八卦雜誌《週刊文春》的頭版，對於如今高橋海人與有村架純的分手消息，粉絲們紛紛表示毫不意外，完全是預料之中的事。