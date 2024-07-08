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超認真少年遇「公關危機」！拒高中演講被老師洗臉　校方回應了

▲Youtube頻道超認真少年的「阿仔師」，從2019年開始拍攝各種工業科普知識型影片，常常受邀到各單位演講。（圖／取自IG@超認真少年）
▲Youtube頻道超認真少年的「阿仔師」，從2019年開始拍攝各種工業科普知識型影片，常常受邀到各單位演講。（圖／取自IG@超認真少年）

記者潘毅／綜合報導

YouTube頻道超認真少年的「阿仔師」，從2019年開始拍攝各種工業科普知識型影片，至今已經累積超過72萬訂閱粉絲，因為影片性質的關係，他常常收到各種公益團體、政府單位的邀請演講。不過今（8）日超認真少年卻自爆遇上「公關危機」，被台北市一間高中的老師「洗臉」。《NOWnews今日新聞》也致電校方，他們則表示：「正在了解詳情。」

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「公關危機都讓我自己來處理，或許會更痛快一點」，超認真少年「阿仔師」今（8）日稍早在臉書公布一段臉書對話紀錄，大意是台北市某高中的資料組長，希望邀請阿仔師到校演講，而當時超認真少年團隊成員看到消息後，查看了一下阿仔師的行事曆，發現學校提出的時間點，阿仔師恰巧都不再台灣，因此先行回應「抱歉目前老闆那些時間在國外，無法參與」。

▲阿仔師決定公布這次「公關危機」的對話紀錄。（圖／取自FB@超認真少年）
▲阿仔師決定公布這次「公關危機」的對話紀錄。（圖／取自FB@超認真少年）
沒想到得到這樣的回答後，該校組長卻傳了一長段訊息洗臉超認真少年團隊 ：「一個這麼厲害又有歷練的人物及其團隊，這樣的公關能力，這樣簡短的回應，沒有稱謂、沒有署名，就簡短兩句話，覺得非常可惜，有失格局。抱歉，是我們打擾了，也很開心能看到貴公司團隊的另一面向。也會以此為範例，好好教育我們的孩子人際應對進退的禮節。」

看到這樣的回應後，團隊成員急忙通知老闆阿仔師，讓他決定自爆這次的「公關危機」，阿仔師認為，「這位老師說要藉此教育他的學生，我也藉此教育一下這位老師，如果你認為大家都要用正式信件格式回覆，你可以寫E-mail，連結就在臉書的首頁上，任何相關正式邀約廠商和學校都會透過信件，Messenger 對我們來說就跟私訊一樣是聊天訊息，每天同事會回覆上百個不同人的私訊。」

「公關危機」完整經過曝光後，引發大批網友的怒火，紛紛痛批「這就是情緒勒索的範本」，因為粉絲都知道，過去阿仔師常出席各種演講活動。而阿仔師也坦言，自己演講的內容，都會為不同對象特別準備，「就算只是一兩個小時，來回時間加上每次和不熟的人在那客套，回到家也是一天過去，都比我工作或是在外做工的費用還低，我也不是吃飽太閒或為了賺錢做這件事，所以真的不用站在這種道德制高點上掏槍。」

最後阿仔師也表示：「我希望這位老師千萬不要把學生教成像你一樣，如同文中回覆我們的這種，披著禮貌的皮，又帶酸又諷刺的文體，我本人覺得很噁心，也為了你的學生感到擔心，難道只要有人不符合你的期待，就必須這樣被你言語羞辱霸凌？所以我必須和大家宣告，在我頻道關起來之前，該學校相關邀約我都不會參加。

《NOWnews》記者同步向該所高中求證，校方回覆該名老師原先在今（8）日就已排定休假，與此次事件無關，學校也是剛剛才得知消息，正在了解詳情中，校方秘書室暫定明（9）日正式對外說明。

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