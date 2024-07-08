吳慷仁不滿《藍調》停拍被牽連！火大翻臉柴智屏 本人回應了
偶像劇教母柴智屏監製、翻拍韓劇的《我們的藍調時光》，今年初風光宣布海選，近日卻悄悄停拍並解散工作人員，有工作人員傳出其中一個原因是因為吳慷仁婉拒接演，吳慷仁則在私人臉書上不滿表示，「你們讓很多人突然失業，很讓人賭爛！」對此，柴智屏今（8）日在臉書上回應「為免以訛傳訛，不再口水是非」，並貼出給工作人員的停拍公告，內容講述因氣候關係必須延期到明年拍攝，全文沒有提及吳慷仁。
記者薛羽彤／綜合報導
據《鏡週刊》報導，吳慷仁日前一連發2篇文斥責《我們的藍調時光》劇組，他透露自己4月接到邀約，6月底該劇停拍前就已二度婉拒，但他卻成為劇組停拍的藉口之一，「製片公司的無能，推卸到別人身上，但站在我的立場，我既然沒有答應，也就不應該被拿來說嘴，變成你們口中的擋箭牌…」怒斥劇組很不負責任。
柴智屏擔任《我們的藍調時光》監製，對於吳慷仁的抱怨文，她今日在臉書上回應，「延期拍攝是為更完善的準備，若要扛責任也應該是我，沒有要將責任推卸給任何人。」為避免不必要的是非，她貼出6月20號發給工作人員的公告，內容提到該劇因為拍攝當地的氣候因素，原本預計在今年8月20號開拍的計劃，尚有部份工作未臻完善，因此延到明年拍攝。同時承諾工作人員們不會換人，讓大家明年繼續參與該劇拍攝，「明年此時此刻，原班人馬，全員集合，繼續我們的拍攝計劃。」