大立光股價重回3000元關卡　郭明錤：下半年獲利超市場預期

我是廣告 請繼續往下閱讀
郭明錤接著指出，iPhone 16 Pro與Pro Max配備的四重反射稜鏡相機規格與iPhone 15 Pro Max的一樣，不過大立光的出貨單價並未改變，因此可以得到兩個關鍵推論。
一、大立光的出貨價格不受到玉晶光在今年下半年成為新供應商影響，代表大立光仍極具優勢的主導著iPhone四重反射稜鏡鏡頭（包含與稜鏡組裝）的供應。
二、就算假設大立光是iPhone 16的獨家四重反射稜鏡鏡頭供應商，相同規格的零組件在量產1年後還能維持相同單價，這在Apple供應鏈是極端罕見的事（連台積電都辦不到）。這代表大立光與Apple所簽署的，並非一般的供應合約。
因此郭明錤認為，大立光具有「某種競爭與談判優勢」，可以維持iPhone 16四重反射稜鏡鏡頭出貨單價不變。而Apple無法用其他鏡頭訂單與未來訂單迫使大立光降價四重反射稜鏡鏡頭，代表大立光的談判優勢可能擴及其他鏡頭訂單與未來訂單。
而大立光執行長林恩平提到毛利率取決於產能利用率、價格及良率，先前林恩平也提過大立光第四季產能利用率滿載，並且大立光具有價格優勢與良率提升，因此郭明錤樂觀看待大立光下半年的獲利可能會超越市場預期。
大立光6月營收重新站上40億元大關、達新台幣40.14億元，月增15.92%、年增49.89%，也是連續11個月營收年成長；累計前6個月營收為新台幣222.98億元，年增28.67%。大立光預估7月的出貨動能估將優於6月。
大立光第二季累計營收則為109.9億元，季減3%、年增34%。董事長林恩平日前保守表示，因整體經濟壓抑、影響需求面表現，今年光學產業沒有比去年好，營運高峰將落在9月至11月，期望今年手機賣得好一點，但實際銷售狀況無法預估。
大立光也將在7月11日召開線上第二季法人說明會，除公布第二季最新獲利成績之外，並將由執行長林恩平釋出營運展望，法人關注包括毛利率及產能利用率能否進一步回升、終端客戶AI辨識應用等相關布局等重點，而高階的潛望式是否向非蘋陣營滲透也是重點。