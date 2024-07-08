間宮祥太朗結婚了！發布甜蜜聲明：我們交往很久了 老婆是圈外人
日本演員間宮祥太朗今（8）日無預警宣布結婚，對象是圈外人，消息雖然讓網友震驚，但也獻上祝福：「雖然現在結婚的比例減少，但演藝圈明星閃婚逐漸增加！」紛紛道賀恭喜，也表示會繼續支持間宮祥太朗的影視作品。
記者陳雅蘭／綜合報導
間宮祥太朗發聲明表示：「在此向各位報告一件私事：我與長期交往的對象即將結婚。感謝工作上給予支持的同事們、一直以來支持我的粉絲們，以及在我人生中與我有過交集並支援我的所有人，正因為有你們的幫助，我才能迎來這個重要的時刻。我現在依然需要學習和成長，但我會更加努力，希望大家今後能繼續支持和指教。」
間宮祥太朗沒有特別說明未婚妻是誰，經紀公司則表示女方是圈外人，引起眾網好奇，也因為他形象良好，網友紛紛獻上祝福。
間宮祥太朗本名馬渡祥太朗，今年31歲，於2008年出道，他在中學擔任雜誌《Hana* chu→》專欄的模特兒，當時獲有「微笑王子」稱號，因此小有名氣，雜誌社還特別幫他製作特輯，因為爽朗的形象，深受當年的青少年讀者喜愛；他也透過雜誌宣布以演員身分出道。
他演過無數電視電影，包含《花樣少年少女》、《金田一少年之事件簿N》、《BG終極保鏢》、《Oh! My Boss!戀愛在別冊》等。他在2017年拿過《TAMA電影獎》最佳男新人、2020年拿過《第29屆日本電影評論家大獎》最佳男主角，以及2023年《Eland'or獎》的年度新人獎。