謝京穎才嫁張書偉就演惡媳 製作人擔心問：妳婆婆看了會有陰影嗎
謝京穎上個月才和Energy張書偉舉辦婚宴，婚禮結束後回到八點檔劇組，在《愛的榮耀》中飾演瘋魔林安琪，最新劇情中她綁架婆婆杜清玉（賴芊合 飾）跟嫂嫂何愛嘉（吳婉君 飾），她坦言綁架的戲難拍又有壓力，因為塞食物跟潑水，只能一次完成，所以拍攝前就特別對過好幾回，製作人王珮華還有私下關心她，演這種惡媳，婆婆看了會不會有陰影，讓她哭笑不得。
記者李欣容／台北報導
謝京穎先前拍攝綁架的橋段，在炎熱的氣溫下跟吳婉君出外景，謝京穎說因為自己是綁匪，所以一身黑瘋狂吸熱，還好劇組隨時都有準備陽傘，至少等戲的過程不用曬太陽。而這一場戲，因為用布遮住吳婉君的眼睛，現場等待的過程，吳婉君也把布放到頭上，結果被大家笑說成了挑夫，她還隨興演出當場扛了謝京穎在背上說，「妳真的好輕盈喔，沒什麼重量。」
在劇中盡情使壞，謝京穎透露製作人王珮華還擔心她婆婆看了會不會有陰影，還好婆婆都知道是演戲，也很感謝家人們都很支持她的工作，爺爺奶奶也都有看，還會說：「妳這次真的有派（壞）哦！」
謝京穎在民視八點檔《愛的榮耀》中飾演心機女安琪，之前費盡心機想靠孩子上位，卻不小心跌落樓梯流產，還被鳥屎攻擊，上山下海受報應，謝京穎表示最近角色太瘋狂，又是一連串「踢到鐵板」的戲，面對酸民攻擊，謝京穎說只能靠吃美食撫慰心靈，一次還能吃3個便當，不知道的人還以為她真的懷孕了，製作人王珮華就說，要她回家找老公張書偉「秀秀」。