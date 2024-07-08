「10瓶最愛」過海關全被丟！啦啦隊女神奶昔無奈：覺得自己很白痴
啦啦隊女神奶昔（洪采鈺）是富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」的成員之一，憑著姣好的外貌和火辣的體態，獲得大批粉絲的支持與喜愛。奶昔近日到南韓旅遊，沒想到她在南韓要返台的時候，竟為了10罐她最愛喝的香蕉牛奶差一點搭不上飛機，讓她心疼直呼：「勸大家出國不管什麼事都要先查好，尤其是在機場...真的差點搭不上飛機。」引發關注。
記者洪生儒／綜合報導
奶昔在今（8）日透過Threads發文分享自己的機場驚魂事件，她一開頭就直接寫道：「勸大家出國不管什麼事都要先查好，尤其是在機場...真的差點搭不上飛機。」並解釋自己當時的登機門在仁川機場的39號，她想說最近看很多人出海關之後，在機場內買香蕉牛奶帶回台灣喝，她也想要買來喝，但是因為她所在的1-50號區域都沒有便利商店，所以她與朋友就一起搭航廈內的電車去100多號的區域去買香蕉牛奶，「結果買完發現竟沒有返程的路。」
奶昔透露當時的時間已經是18點55分，他們的飛機19點15分要開始登機，然後 19點45分起飛，她趕緊找資訊台問工作人員要怎麼返回1-50號區域，結果對方回應：「沒辦法返回，但我們有人可以帶你們返回。」於是工作人員便趕緊帶他們回去，不過因為回去要再過一次海關，所以奶昔剛剛在便利商店買的東西都不能帶，讓她難過直呼：「我們在這邊買的東西甚至是其他免稅品都不能帶，所以請我們直接丟掉...走了很遠過來但一瓶都沒喝到，我這樣丟沒開封的牛奶跟優格真的會下地獄。」
後來，工作人員將奶昔與朋友一起送回1-50號區域時已經19點35分，他們一路從30號狂奔到39號，並且順利在19點45分前登機，讓她感動直呼：「非常感謝那位工作人員帶我們回來，但真的是我們的問題，沒有搞清楚就離開原本的區域，就算先問問看路人也好，就不會搞到差點搭不上飛機。」
奶昔也在留言處透露當時被工作人員詢問為什麼跑到100多號的區域，她則向對方坦言去買香蕉牛奶，對方直接露出「不敢置信」的表情，而她又接著坦承自己買了10瓶的時候，工作人員又露出傻眼的表情，奶昔看了忍不住笑說：「她應該是沒辦法理解他們的香蕉牛奶在台灣人心中有多好喝。」
此外，奶昔也在留言處自嘲表示：「我發出來只是覺得自己很白癡，然後提醒以後有人要在仁川機場一航廈逛不要走出自己登機口的區域，因為其實我們回來的時候也有別的跟我們一樣沒發現不能返程的旅客一起回來。」