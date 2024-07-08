法國男籃奧運名單出爐！Wembanyama、Gobert領軍　禁區戰力超雄厚

我是廣告 請繼續往下閱讀
攤開法國隊禁區陣容一看，Rudy Gobert在今年賽季是明尼蘇達灰狼的防守核心，NBA生涯曾4度拿下年度最佳防守球員（2018、2019、2021、2024年），3度入選防守第一隊，本季為灰狼隊出戰76場，場均能拿下14分、12.9籃板、2.1火鍋的成績。
狀元「斑馬」Victor Wembanyama也不遑多讓，是本季NBA年度最佳防守球員排名第2名，本季他為馬刺出賽71場，場均出戰29.7分鐘，能貢獻21.4分、10.6籃板、3.9助攻、3.6火鍋的數據，防守端時常在禁區帶給對手麻煩。他和Gobert組成的內線雙塔，勢必將成為奧運其他參賽隊伍禁區的夢魘。
本屆法國隊陣容由Wembanyama與Gobert領軍，其他球員分別為Evan Fournier、Bilal Coulibaly、Andrew Albicy（效力西甲）、Isaïa Cordinier（效力義甲）、Nando de Colo（效力土耳其聯賽）、Mathias Lessort（效力希臘聯賽）、Frank Ntilikina、Matthew Strazel（效力於法甲）、Guerschon Yabusele（效力於西甲）。