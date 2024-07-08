特企／Kartell 歡慶開幕　創空間全品項代理精彩亮相

Creative CASA 從 2009 年成立，便一直致力於「義式家居」，將義大利的文化與品味融入品牌風格，如今 CASA 已代理八個家具、家飾品牌，面對 Kartell 的全新開幕，Kartell 的市場零售總監 Lorenza Luti 表示「Kartell 的策略是繼續在亞洲地區拓展零售網絡。面對創空間旗下的 Creative CASA 這一大品牌為人們提供完善的家居服務。我們看好商業定制項目在亞洲的發展潛力，借助這些渠道加強 Kartell 在亞洲區域的重要戰略地位，並且努力提升物流效率，確保我們的產品達到全面供應。」為此如今在台北設計建材中心全新開幕的 Kartell，展示出多元獨特的家具、燈飾以及家居配件，如最經典的塑膠透明椅 LOUIS GHOST，讓消費者能夠近距離感受 Kartell 的設計魅力，引領客戶感受真正的品味生活。
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Creative CASA 面對新品牌的入駐，如今美學與生活日常的應用，使設計與藝術彼此交織，通過形式得以呈現，展現出人類的生活模樣與價值觀的表達，為此活動中邀請到了藝術家──橙果設計創辦人蔣友柏，與城邦《i 室設圈│漂亮家居》總編輯張麗寶，以及 CSID 中華民國室內設計協會的榮譽理事趙璽，參與進行剪綵儀式，一同開啟美學的共鳴，其中創空間的創辦人洪韡華 Elen 曾說過「從心所創、以人為本、與自然共好，設計是一生的使命」，在開幕典禮上代表致詞，展現出 Creative CASA 以生活品味打造日常美學，對於新軍的加入，映現如今擴大的自我實力。而Kartell總公司的全球商務總監 FedericoLuti也特此錄製影片，表達祝賀，期望未來 Kartell 的產品能夠透由 CASA 為台灣的消費者帶來更多嶄新的生活方式。
從生活出發，每一個選擇、每一個細節，都在無形中構築著我們的日常。生活不僅僅是生存，更是品味與享受，讓大眾瞭解其中的蘊含，也為未來的方向帶來靈感與啟迪。這場 Kartell 開幕儀式，看似開端，卻更似未來展望的一步，創空間的創辦人洪韡華 Elen 曾說「合作就像婚姻，下定決心就不輕易離婚。」這句話道出了對於品牌的理念與堅持。Kartell 的開幕，不僅僅是一次展示，更是提供一個平台，一個讓大眾有時尚居家潮流的全新選擇。