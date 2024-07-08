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特企／Kartell 歡慶開幕　創空間全品項代理精彩亮相

▲義大利知名家居品牌 Kartell，於7月5日在台北設計建材中心1樓正式開幕。（圖／Creative CASA 提供）
▲義大利知名家居品牌 Kartell，於7月5日在台北設計建材中心1樓正式開幕。（圖／Creative CASA 提供）

本報訊

義大利標誌性的家居品牌 Kartell 首次全品項代理，由創空間的旗下品牌 Creative CASA 帶領登場，於 7 月 5 日前正式在台北設計建材中心首次亮相。 Kartell 以其獨特的聚氯乙烯及聚碳酸酯製品引領家居設計時尚風潮，通過持續研發新一代的環保綠材質，傳承對美的延續，面對此次 Creative CASA 的全品項代理將為台灣的民眾帶來更多品項與選擇。                    
Creative CASA 從 2009 年成立，便一直致力於「義式家居」，將義大利的文化與品味融入品牌風格，如今 CASA 已代理八個家具、家飾品牌，面對 Kartell 的全新開幕，Kartell 的市場零售總監 Lorenza Luti 表示「Kartell 的策略是繼續在亞洲地區拓展零售網絡。面對創空間旗下的 Creative CASA 這一大品牌為人們提供完善的家居服務。我們看好商業定制項目在亞洲的發展潛力，借助這些渠道加強 Kartell 在亞洲區域的重要戰略地位，並且努力提升物流效率，確保我們的產品達到全面供應。」為此如今在台北設計建材中心全新開幕的 Kartell，展示出多元獨特的家具、燈飾以及家居配件，如最經典的塑膠透明椅 LOUIS GHOST，讓消費者能夠近距離感受 Kartell 的設計魅力，引領客戶感受真正的品味生活。

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現場隆重的開幕儀式與活動內容，吸引了眾多設計師和家居愛好者的參與，以西式派對的風格作為開場，融合插畫家的似顏繪活動，讓到場的民眾擁有專屬的明信片作為紀念，藝術與義式品味的相融合，使其在品酒享受美食，便能感受品牌獨特的韻味，同時活動也融入了台灣的傳統元素，以醒獅團的表演象徵著吉祥如意，展現中西合璧的獨特魅力，使整個開幕活動別具一格。

Creative CASA 面對新品牌的入駐，如今美學與生活日常的應用，使設計與藝術彼此交織，通過形式得以呈現，展現出人類的生活模樣與價值觀的表達，為此活動中邀請到了藝術家──橙果設計創辦人蔣友柏，與城邦《i 室設圈│漂亮家居》總編輯張麗寶，以及 CSID 中華民國室內設計協會的榮譽理事趙璽，參與進行剪綵儀式，一同開啟美學的共鳴，其中創空間的創辦人洪韡華 Elen 曾說過「從心所創、以人為本、與自然共好，設計是一生的使命」，在開幕典禮上代表致詞，展現出 Creative CASA 以生活品味打造日常美學，對於新軍的加入，映現如今擴大的自我實力。而Kartell總公司的全球商務總監 FedericoLuti也特此錄製影片，表達祝賀，期望未來 Kartell 的產品能夠透由 CASA 為台灣的消費者帶來更多嶄新的生活方式。

從生活出發，每一個選擇、每一個細節，都在無形中構築著我們的日常。生活不僅僅是生存，更是品味與享受，讓大眾瞭解其中的蘊含，也為未來的方向帶來靈感與啟迪。這場 Kartell 開幕儀式，看似開端，卻更似未來展望的一步，創空間的創辦人洪韡華 Elen 曾說「合作就像婚姻，下定決心就不輕易離婚。」這句話道出了對於品牌的理念與堅持。Kartell 的開幕，不僅僅是一次展示，更是提供一個平台，一個讓大眾有時尚居家潮流的全新選擇。

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