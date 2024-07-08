黃健瑋捲Metoo風波1年了！收道歉信和解：感謝願意說出真相的人
演員黃健瑋去年6月捲入演藝圈Metoo風波，如今事隔1年，他收到道歉聲明：「感謝檢調單位的心力，也感謝所有願意說出真相的人，去年的這一事件已和解落幕。生命的課題讓我們一起成長，我們繼續學習。」過程中演員老婆蔡亘晏一路相挺，如今終於洗白。
記者李欣容／台北報導
黃健瑋在臉書發文，貼出對方的道歉聲明：「本人廖尚蔚，前於民國112年7月12日至13日間向媒體散布演員黃健瑋下藥性侵本人前妻之事，全屬不實指控及虛言，造成黃健瑋名譽及精神上嚴重損害。」黃健瑋當初因捲入性騷風波，錯失金鐘提名機會，如今對方道歉終於還他清白。
黃健瑋去年7月被一名L先生爆料，在13年前對他的前妻下藥並發生性關係，事後不付和解金300萬元，還找黑道恐嚇賴帳，當時黃健瑋的經紀人回應：「確實有跟L先生的前妻交往，但當時他們已離婚。」並否認下藥性侵一事，L先生反擊，直呼和妻子是2015年離婚，但和解書上日期是2010年，痛批黃健瑋顛倒黑白，黃健瑋方面則回應，和解書是在被脅迫之下才簽的，當時鬧得沸沸揚揚，眾說紛紜。
如今事隔1年，L先生向黃健瑋道歉，並表示今後絕不會再有損害黃健瑋名譽之事，黃健瑋也說：「感謝檢調單位的心力，也感謝所有願意說出真相的人，去年的這一事件已和解落幕。生命的課題讓我們一起成長，我們繼續學習。」不少粉絲也替他開心。