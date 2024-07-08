烏克蘭跳高女神跳越2.1公尺！打破37年世界紀錄　目標搶奧運金牌

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Mahuchikh過去在2021年締造個人最佳的2.06公尺紀錄，是當時室內賽會的最高紀錄，同時也是烏克蘭的國家紀錄。往後在國際賽事上，頻繁奪下金牌，成績都介於2公尺左右徘徊，近期最高則是在2023年的世界田徑總會鑽石聯賽總決賽跳出的2.03公尺。
近期出戰巴黎站賽事，Mahuchikh一路從2.03公尺、2.07公尺都順利跳過，讓她決定挑戰世界紀錄的2.10公尺。沒想到，竟然只試跳了1次，就成功飛過標竿，打破了保加利亞選手Stefka Kostadinova在37年前寫下的2.09公尺世界紀錄。
為烏克蘭而跳 挑戰奧運個人最佳
賽後受訪時，Mahuchikh表示：「我一開始不能相信我做到了，這真的很棒，這也要歸功於我的團隊。我很開心，因為我過去在2.1公尺的表現不好，可是我今天跳2.07公尺時，感覺非常好而且很輕鬆，所以我才想繼續挑戰世界紀錄。」同時她說道：「這是為了烏克蘭的人們，我是在為我的國家而戰，我希望在運動史上留下烏克蘭的名字。」
接下來，Mahuchikh將繼續在她打破世界紀錄的幸運之地--巴黎，挑戰奪下奧運金牌，超越過去個人在東京奧運拿下的銅牌紀錄。此外，Mahuchikh在各項跳高賽事，包含世錦賽、室內世錦賽、歐錦賽、室內歐錦賽、鑽石聯賽等都曾拿下冠軍，僅剩下奧運金牌就能締造金滿貫的偉業。