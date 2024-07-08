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太熱了「逼出小強」！北市餐廳蟑螂出沒案激增　半年187件創新高

▲民眾吃外食，最怕遇到「蛋白質加菜」，像是蝦餃底部黏了3隻蟑螂。（圖／爆料公社）
▲民眾吃外食，最怕遇到「蛋白質加菜」，像是蝦餃底部黏了3隻蟑螂。（圖／爆料公社）

家庭消費中心／綜合報導

最近氣溫飆升，餐飲業者頻傳蟑螂出沒相關報導，讓民眾看了心驚驚。台北市衛生局稱，根據中央氣象署資料，北市1至6月平均月均溫逐年上升，今（2024）年已較前（2022）年上升0.72℃，而蟑螂在24~32℃最活躍，分析同期民眾陳情蟑螂出沒案件數，從前年的41件、去（2023）年的76件，到今年已達187件，是前年的4.56、去年的2.46倍，業者與民眾都要注意相關衛生問題。

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北市衛生局指，氣象署7月均溫超過30℃，為防蟑螂等病媒肆虐，將針對食品業者加強稽查病媒防治與食材保存，重點如下：

🟡病媒防治：

1、定期清理食品殘渣和垃圾，廚餘桶、垃圾桶是否加蓋且避免堆積，不成為病媒的食物來源。

2、廚房及垃圾處理區是否定期清潔和消毒，是否有實施病媒防治的紀錄，不出現病媒出沒痕跡。

3、出入口、門窗、各式孔道是否有防止病媒侵入設施，尤其是排水孔（溝），不讓病媒趁機潛入。

▲北市餐廳被民眾陳情蟑螂出沒案量激增，今年上半年已直逼200件。（圖／北市衛生局提供）
▲北市餐廳被民眾陳情蟑螂出沒案量激增，今年上半年已直逼200件。（圖／北市衛生局提供）
🟡食材保存：

1、存放生鮮食材的冰箱溫度是否符合規定（冷藏0~7℃及冷凍-18℃以下），熱藏溫度應高於60℃。

2、食材運送過程中是否使用保冰箱或保冷袋等措施，避免太陽直射及運送時間過久，使食材溫度上升。

3、工作場所內的食材是否妥善覆蓋或密封，避免病媒和灰塵的污染。

4、廚餘是否存放在密封且防蟲的容器中，避免孳生細菌，如無法當日將廚餘丟棄，可冷藏存放避免變質發生異味，但需落實分區管理，不得與食材混放以免誤用或交叉污染。

5、是否隨時檢查食材品質，並掌握「先進先出」原則，不使用變質、過期食材。

北市衛生局並呼籲民眾，夏季保存食品要特別注意「溫度」及「時間」，攝氏7℃~60℃為危險溫度，易使微生物繁殖，切記在此溫度範圍勿久置食物，而料理過的食品則勿置於室溫超過2小時，若室溫逾30℃時更不要放置超過1小時。

此外，民眾若在外用餐，可至「臺北市政府衛生局食藥粧網路地圖（iMAP）」查詢北市餐飲業者歷次稽查結果及場所相關資訊，即時掌握餐廳食安情報，並作為選擇店家的參考。
 

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