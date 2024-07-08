500萬根本零錢？鄭文燦最新財產申報曝 10年變化超驚人
前桃園市長鄭文燦疑涉入林口工五擴大用地弊案收賄，6日遭桃園地檢署聲押，桃園地院裁定500萬元交保，並限制住居、限制出境出海，而他也在7日火速請辭海基會董事長獲准。回顧鄭文燦2014年擔任桃園市長時的首次財產申報，當時存款有844萬元，不過最近一次他的財產申報，存款增加至3063萬元，讓網友紛紛直呼交保的500萬根本零錢。
政治中心／綜合報導
據監察院第86期《廉政專刊》顯示，，鄭文燦2014年上任桃園市長後，與妻子林俞汝存款有844萬6639元、股票價額5萬7060元；還有本田、OLKSWAGEN2台汽車。另，在桃園蘆竹有1筆土地及1筆建物，桃園八德市有8筆土地，還有信託財產4筆土地及3筆建物，並有2663萬3097元房貸的債務。
而鄭文燦最近一次財產申報，是去年他擔任行政院副院長時，監察院第233期《廉政專刊》顯示，夫妻倆存款為3063萬7323元、黃金存摺21萬5400元、保險1248萬2574元；另有2台VOLKSWAG汽車。不動產方面，蘆竹1筆土地、4筆建物，以及信託財產1筆台北中正區土地及5筆建物。註明指出，建物筆數雖多，主要是附屬車位和公共設施各有建號，實際上為2間房子。其中1間因為非自用已依法強制信託。
對此，不少網友看到後，紛紛留言直呼「好多500萬」、「可以馬上籌到500萬2000元紙鈔（交保）的，這些申報看看就好」、「隱藏的更多啦」、「八德王啊，就住在最著名的建商那棟」、「500萬根本零錢」。