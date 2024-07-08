虐死1歲童剴剴！惡保母求停押遭打臉 檢：被害人生前經歷更痛苦
台北市一名年僅1歲半的男嬰，日前驚傳遭劉姓保母姐妹虐待致死，醫院檢查後發現男嬰剴剴身上滿是瘀傷，且頭骨凹陷、雙腿骨折變形，甚至10只手指甲都被拔光；今天劉姓姊妹到台北地院出庭，雖律師主張相關證據已鞏固，2人沒有逃亡、竄證之虞，但檢方仍強力主張續押，並當庭表示被告羈押過得很痛苦，不過剴剴生前遭更痛苦，且再也見不到家人，對此，法官諭知評議後裁定。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，男嬰因家庭功能不彰，年邁阿嬤無力照護，於2023年底透過兒福聯盟，轉介給領有證照的劉姓保母照顧，未料僅短短3個月，男嬰就因呼吸困難送醫搶救，最終不治。院方治療時發現，男嬰身上有多處瘀傷等，包括頭骨凹陷、屁股及雙腿骨折變形，指甲被拔光及牙齒只剩下8顆，立即依規定通報警方及社會局介入，不過劉女否認施暴，辯稱是男嬰是自己跌倒撞傷，至於斷牙則是因有磨牙習慣造成。
對此說法檢方並不採信，檢方複訊後向法院聲請羈押劉女，1月11日台北地方法院裁准。至於劉女的妹妹則於2月23日被約談到案，2月26日聲押獲准。
※【NOWnews 今日新聞
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