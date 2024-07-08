性侵、猥褻6女遭起訴！藝人NONO現身士林地院 身形消瘦面容憔悴
藝人NONO（本名陳宣裕）因涉性侵、猥褻案，遭士林地檢署提起公訴，今（8日）下午，士林地方法院首度開庭，神隱已久的NONO也終於現身，他身穿白襯衫、下半身穿黑西裝褲及皮鞋，面容有些憔悴，近看發現頭上生出不少白髮，且身形也較過去消瘦許多，而面對現場眾多媒體詢問，NONO神情嚴肅不發一語，在律師陪同下進入法院。
記者林盈君／綜合報導
據了解，去年間，NONO捲入METOO風波，遭網紅「小紅老師」指控性侵、性騷、及猥褻多名女子，起初NONO否認犯行，未料風波越演越烈，越來越多受害者出面控訴。台北地檢署偵查期間，搜索並傳喚NONO到案說明，訊後諭令其已50萬元交保，北檢偵結，其中3件不起訴處分，其餘7件移轉管轄至士林地檢。
案經士林地檢偵結，認為NONO利用身為藝人之便，以工作邀約或是吃宵夜為由，違反女子意願妨害性自主。檢方認為，NONO為逞私欲性侵、猥褻6名被害人，涉犯3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻共7罪嫌，且犯後態度未見悔意，建請法官從重量刑。
※【NOWnews 今日新聞
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