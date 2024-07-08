《我結》有劇本？T-ara𤨒晶爆「要試鏡」：不想再錄戀愛節目
前南韓女團T-ara成員𤨒晶在2011年時，曾經出演戀愛真人秀節目《我們結婚了》，當年她和演員李章宇一起扮演螢幕上的假想夫妻，兩人被封為「鯨魚夫妻」，因為互動相當自在，深受觀眾喜愛。沒想到，節目播出過了13年之後，𤨒晶近日在好友的Youtube頻道中解開「《我結》是否有劇本」的謎團，她的正面回應吸引不少網友關注與討論。
記者洪生儒／綜合報導
𤨒晶在好友曹璐的Youtube頻道中聊到當年錄製《我們結婚了》的事情，她透露因為章宇是一個很有趣的人，讓她感到很舒適。不過𤨒晶也爆料，因為該節目人氣非常高，參加之前必須得先「試鏡」，通過節目組的徵選之後才能成為固定CP檔，雖然要試鏡，但節目組會包辦餐費、約會地點、海外旅遊，也因為她跟李章宇相處得非常愉快，讓她笑說：「根本是公費戀愛。」
至於眾人好奇的「節目到底有沒有劇本」一事，𤨒晶則搖頭之後坦言：「真的很真實，頂多知道約會地點、知道今天大概要做什麼，一到了現場馬上就帶麥克風進去了，從問候打招呼開始就全部都播出去了。」𤨒晶也透露，甚至連心情不太好的反應也都會被記錄下來播出去。
此外，𤨒晶在影片中也想起某次錄影的過程並表示：「以為大家是要幫我慶生，所以我去了，但因為我那時候有點不太滿意，結果被拍下表情不好的反應，結果連那個也被播出去。」𤨒晶跟一樣固定出演《我們結婚了》的曹璐都再次證實：「是真的沒有劇本。」
不過，最後兩人被問到未來是否還願意出演戀愛實境秀，她們則是都搖頭婉拒，𤨒晶認為：「現在我會覺得有點害怕。」曹璐則表示：「留下一個好的回憶就夠了，若真的要再出演戀愛節目，等真的結婚了，再跟我老公一起出演。」