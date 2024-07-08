外資再調節88億元、無懼三大法人賣超力道　台股漲321點再創新高

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台北股市今日雖然開盤表現震盪，不過在兩大權值股台積電、鴻海的拉抬下，帶領指數點火上攻，最高來到24011.64點，上漲455.05點或1.9%，再創歷史新高點，並且站上24000點，終場則是上漲321.56點或1.37%，收在23878.15點，日K連4紅，成交量放大到5519.76億元。中小型股卻熄火表態，櫃買指數衝上24年新高後跳水翻黑，終場下跌1.88點或0.67%，收在278.77點，日K結束連6紅，成交量為1550.02億元。
今日電子資金成交比重維持在6成以上、來到68.8%。而拉抬台股創新高的最大功臣就是權值股，權王台積電雖然開盤震盪，不過在買盤挹注之下走高，最高衝到1050元、再創歷史新高，終場上漲30元或2.99%、來到1035元，站穩1000元關卡，貢獻大盤指數就有238點，也就是說將近75%掌點都是台積電貢獻的；市值二哥鴻海以217元開出，成功站上填息價216元，隨後在買盤挹注下，終場收在最高價226.5元，上漲12元或5.59%，市值重返新台幣3兆元關卡，貢獻大盤指數就有51點；聯發科也同樣收在今日最高價1420元，上漲70元或5.19%，貢獻大盤指數就有36點，也就是說光是權值三雄就貢獻了325點，超過今日大盤全部的漲點。
今日個股成交量排行榜前五名為：群創、昆盈、新光金、燿華、聯電；今日午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、聯發科、長榮、廣達。