「情歌天后」致敬李玟！重現《月光愛人》萬人合唱 現場太催淚
「2024花蓮夏戀嘉年華」演唱會從開唱以來每天吸引超過2萬名遊客湧入花蓮市區，尤其週末夜在OZONE、告五人、丁噹登台前，東大門廣場周邊被近3萬名粉絲擠爆，其中「情歌天后」丁噹特別向已逝的偶像李玟致敬，演唱對方在奧斯卡典禮上表演的《月光愛人》，並一連演唱多首經典歌曲，現場儼然成為大型KTV，萬人大合唱。
記者吳昕蓓／綜合報導
丁噹在疫情解封後首度回到花蓮開唱，帶舞群勁歌熱舞開場，一口氣表演《都是月老惹的禍》、《姐姐》、《派對動物》組曲炒熱氣氛，《猜不透》、《我愛他》等經典情歌連發，也讓全民K歌大合唱，丁噹還特別安排向偶像李玟致敬橋段，演唱對方經典歌曲《月光愛人》，伴隨著花蓮璀璨星空，帶大家一起懷念永遠華人巨星。
文青天團告五人今年（2024）有20場以上的世界巡演，上（6）月才在馬來西亞、新加坡、紐西蘭、澳洲等地辦個唱，場場票房秒殺，他們從金曲獎奪下「年度歌曲」大獎後，第一個大型公開行程就獻給「花蓮夏戀」，主唱雲安表示，告五人從出道前就開始參加夏戀，一開始唱的時段是白天，太陽最大的正中午，這幾年來越唱越晚，到今年已經是最後一組登台唱壓軸，感動表示，「這真的就是非常的勵志」，一語剛落台下響起掌聲。
團長兼鼓手哲謙也說，「從2019年來到花蓮舞台，謝謝歌迷陪伴，一起走到同一個時空、同一個地方，相約每年要在花蓮跟大家見面」，主唱犬青更把夯曲《好不容易》獻給花蓮，希望地震影響快過去，最後在萬顆手機燈海閃爍下，他們演出招牌歌曲《披星戴月的想你》，氣氛溫馨感人。