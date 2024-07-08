泫雅、龍俊亨年初認愛10月閃婚 傳「春天就找場地」婚禮細節曝光
有「性感小野馬」之稱的南韓國民唱跳歌手泫雅、與男團Highlight前成員龍俊亨，今年1月光速認愛的消息轟動娛樂圈，今（8）日稍早經經紀公司證實即將在同年10月結婚，韓國媒體進一步爆料，當時交往不到3個月，兩人在春天時就已經看好婚宴場地並簽好合約，預計在首爾城北區三清閣的戶外場地舉辦婚禮。與前男友Dawn愛情長跑7年都沒有步入婚姻殿堂的泫雅，如今與龍俊亨交往不到1年就準備閃婚的消息不止震驚粉絲，也朝向南韓娛樂圈扔下震撼彈。
記者史平旭／綜合報導
據《韓聯社》、《朝鮮體育》報導，泫雅和龍俊亨將於10月11日在首爾三清閣舉行戶外婚禮，交往時毫不避諱眾人目光的兩人，卻在談及結婚時格外慎重，而身為藝人考量到出席賓客的隱私安全，目前只考慮邀請雙方親人和摯友低調地舉行，思慮再三後才選擇目前的場地。知情人士透露雙方雖然1月才公開交往，但交往不到3個月的兩人早在春天時就已經確定婚禮館場並簽約，著手開始為結婚進行準備。
2022年底泫雅與離結婚只差一步之遙的前男友Dawn宣布結束長達7年戀情，今年初與具荷拉前男友龍俊亨公開認愛，無預警在社群平台上發布兩人牽手照片，引發南韓娛樂圈的軒然大波，雙方友人透露，兩人交往前已經作為朋友相處很長一段時間，除了身處演藝圈的苦楚外，同為音樂創作人也十分契合；他們在成爲戀人後也有了與彼此共度餘生的決心，經過深思熟慮後才決定結婚。