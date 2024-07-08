中市府「愛情奧斯卡」單身聯誼　促成27對互表心意

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吳世瑋指出，民政局今年規劃25場單身民眾聯誼活動，其中包含12場興趣主題場次，藉由結合各式興趣活動主題，打造自然愉快的交友環境，期盼民眾享受活動樂趣的同時，也能順利尋覓興趣愛好相仿的另一半。此次「一日劇組-愛情奧斯卡」興趣主題場次，特別邀請執導多部知名八點檔戲劇導演楊志堅，帶領參加者分組拍攝愛情小短劇，讓大家在合作拍攝的過程中自然拉近距離，並順利找到自己人生劇本的最佳男、女主角。
民政局表示，此次活動除邀請曾執導多部知名八點檔戲劇的導演楊志堅，還有知名編劇范育維及曾擔任八點檔「加油！美玲」的製作人韓燕蘋擔任講師，指導參加者分工合作完成各類型戲劇浪漫愛情橋段拍攝，包含八點檔、本土劇、偶像劇、戲說台灣及類戲劇等五種戲劇類型，參加者化身導演組、製片組及演員組等劇組人員，各組成員透過分工完成戲劇拍攝，讓大家在合作拍攝浪漫劇情的過程中拉近彼此距離，同時留下獨特又有趣的聯誼活動體驗。
民政局說，「2024幸福方城市~4Ni」單身民眾聯誼活動第二階段活動場次即將進入尾聲，其中將於8月24、25日登場的「一日歌手」體驗主題，目前尚有少數女性名額，有興趣的民眾千萬不要錯過。此外，第三階段報名將於7月15日上午8時起開放網路報名，報名詳情請至活動專屬網站查詢。