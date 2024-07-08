特企／Beauty Lab 美麗起源傳承帝一司　蛻變新創保養品進軍世界

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天天水水以豐富原物料為根基，跨國與美國波士頓研究室合作，研發超因速系列及多款速效保養品，用頂尖原料及科學配方實現「同品質、同價格、超大容量」的市場定位，極大提升性價比，回饋給顧客「有感保養」。商品均按照ISO22716國際標準生產，更有多項產品專利技術．尤其明星「超因速系列」針對所有膚齡設計，包括化妝水、精華液、精華乳，特含獨家成分如玻色因、六重玻尿酸及加拿大專利原料PhytoSpherix®，在團購市場獲得單次銷售百萬的佳績。而使用全球首創獨家微膜專利技術的「積雪草胜肽護潤面膜」更是門市店中人手一盒！此外，今夏甫上市的「超完美鑽光透白精華」採用了法國Melaclear II™白皙因子與Kombuchka™活膚酵母菌等雙重專利配方，迅速成為市場焦點。而花水系列則以獨特的蒸餾冷凝工法萃取新鮮花朵精華，兼具花水與純露的特性，是護膚品中的夢幻單品，更是受到年輕女性的熱愛。
天天水水也致力於環保議題，全產品包裝均採環保素材、皆可回收，力求善盡企業社會責任CSR。在成功開拓通路至美國亞馬遜電商平台之後，未來將佈局至英國、新加坡等地。擁有市場成分優勢的天天水水，以平價奢華、國際標準之姿開啟海外市場。
科技與文化結合 高人流數位高效率服務
畢業自紐約大學的天天水水品牌經理人陳穎穎Irene表示 : 「天天水水不僅是一個護膚品牌，它是生物科技與美學文化的完美融合。我們採用國際頂尖的科學美容技術，並融入豐富的台灣人情味，創造出具有特色的產品。品牌以『友善、真誠、分享、貼心』的核心價值觀，致力於用最優質的原料和國際級技術，同時保持產品平實價格，全心全意地服務每一位消費者。」
天天水水結合了帝一化工打造知識推廣平台「LiFe生活化學」，成立在地的台灣科普教育品牌，透過撰寫知識文章、影片分享、DIY原料應用、手作體驗、研發手作組商品、化學文創品等方式，將傳統的化工原料結合出新樣貌，成功拓展親子、學校、企業等單位，官網瀏覽率迄今達2900萬人次，每日近萬人瀏覽量，相當可觀。善用網路優勢，天天水水除了天水路的門市快速配送全台服務之外，也將主力放在數位化、電商銷售與官方LINE@專人線上客服。今年適逢品牌屆滿兩周年，天天水水特別推出周年慶雙優惠活動：配合新品上市+熱門產品特惠組84折，以及買大送小再限時折扣87折，詳請請上天天水水官網。