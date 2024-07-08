科技業搶才！7成6喊調薪　最缺3職位「不只工程師」

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進一步詢問企業開缺的職務類型，主要有業務、技術服務、軟硬體系統人才以及人資行政4大類人才，徵才的主要原因有補足流失人力71.5%、業務量增加31.1%、例行性徵才27.5%。而企業面臨的徵才困境，佔比最高的是青年就業意向轉變72.8%、少子化，畢業生人數銳減50.0%、國際大廠挖角人才流失15.7%，以及理工人才比例過低培育不足7.8%。
1111人力銀行發言人何啟聖表示，根據主計總處的最新數據，5月失業率3.34%，雖然創下24年同月新低，但各年齡層中，20到24歲的青年失業率卻高達11.33%，是所有年齡層中失業率最高的族群，顯示這群初入職場的年輕世代，就業方向還不明確，近年非典型工作的崛起，也影響了青年的就業方向，再加上青年重視生活平衡更勝於工作，導致青年就業意願低但產業卻缺工的現象。
此外教育部近年的統計預測也發現，大專生人數持續下滑，112學年度大一新生僅剩下19.1萬人，11年來，大一新生人數銳減3成，在少子女化的衝擊下，不但高等教育面臨挑戰，這一波的人才荒在AI高速發展的趨勢下，佔據供應鏈關鍵地位的本土企業，還要面臨全球人才競爭與挖角，讓產業界的缺工現象更加嚴峻。
何啟聖表示，目前1111人力銀行資料庫中有超過14萬筆科技業的工作機會數，是近年的高峰，顯示科技產業的人才需求日益擴大，而在AI的快速發展下，包括金融業、傳產製造業也開始向理工人才招手，具備專業技術的人才，越來越搶手。