唐治平認屍期限到了！認聯絡不上母親 不敢搬太遠：等她旅遊回來
藝人唐治平73歲母親6月3日被發現陳屍於住家頂樓，而他一直堅信母親只是離家出走，不願領取死亡證明。不過時至今日已過去一個月，唐母遺體仍置放於板橋殯儀館，今（8）日若再無人領回，恐成「有主無名屍」進行火化處理。《NOWnews今日新聞》詢問曹雨婷，唐治平近日因為租約到期搬家，新家沒有距離舊家太遠，原因是「怕媽媽找不到他」，因為聯絡不上母親，只能等媽媽旅遊回來找他。
記者許芷芸、吳昕蓓／台北報導
據《中時新聞網》報導，台北市演藝工會理事長曹雨婷有打給唐治平，揭露他的最新現況。曹表示近期與唐治平通話時，他的語氣都很鎮定，原本要約見面，不過因他的租房期限到了，所以要離開現在淡水的家，曹雨婷表示想幫忙，卻被唐治平客氣拒絕，透露新住處在原本住處附近，「因為怕搬太遠，媽媽找不到他。」
曹雨婷認為，唐治平心中似乎仍然認定，母親只是離家出走而已，才會堅持住在淡水附近，就是怕媽媽回來找不到。她忍不住淚崩直言：「我們是第三者，也是有媽媽的人，聽到他這樣說，覺得心裡很難過，這個人還是很善良，本性很好。從另外角度說，這麼多人要幫助他，他都拒絕，證明不會趁亂A錢，他不是那樣的人。」
至於唐治平的身心症狀、搬家細節和母親大體即將被火化，《NOWnews今日新聞》詢問曹雨婷，她表示，唐治平的狀況「一切正常」，稍早有再致電關心唐治平，對方目前正忙著搬家，因為聯絡不上母親，只能等媽媽旅遊回來找他，講到激動處，曹雨婷忍不住哽咽落淚，感嘆能盡量幫忙就盡量幫，但也不能斷定唐治平母親的狀況，應該要尊重他的想法。
針對此事，前女友丁寧也曾於6月21日罕見發聲：「任何咒罵批評孝或不孝都無濟於事，反而很有可能造成另一場悲劇。」懇請外界給唐治平多一些空間，讓他早日好起來。