特企／2024亞洲最佳企業雇主獎揭曉　跨世代最愛企業是它！

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金百利克拉克台灣分公司總經理蔡靜宜表示，「金百利克拉克在台深耕逾54年，在地共有三座工廠近900位員工，旗下家喻戶曉的舒潔、Kotex靠得住、好奇等品牌，是許多民眾每天不可或缺的生活必需品，我們深信旗下品牌能夠成為民眾喜愛支持的國民品牌，是因為我們擁有最優質的人才！近年來公司持續打造創意自由、多元包容與彈性關懷的工作環境，協助不同專長與背景的員工在職涯舞台上發揮潛能、實現夢想。」
金百利克拉克人力資源總監洪宇風表示，「金百利克拉克致力在全球各地成為最佳企業雇主，我們持續打造讓員工幸福的工作環境，多元作法包括：每年進行員工意見調查，並針對結果發展改善行動方案，持續優化讓員工更幸福的措施；打造優於市場的「員工幸福有感計畫」，包括產檢假與陪產假增至十日，讓員工安心待產或陪產；積極推動多元平等包容文化，貼心提供八週領養假予多元性別成家員工;除了優渥的年假制度，每年另提供全薪病假十日及身心樂活假二日，將員工身心健康置於首位；鼓勵工作生活平衡，提撥經費補助員工多元社團；以及每年舉辦企業志工活動回饋社會等。」
在企業社會責任面向，金百利克拉克長期推動環境永續與性別平權倡議，包括舒潔品牌率先於15年前推出通過FSC森林管理委員會永續驗證的衛生紙，為市場上唯一全系列紙品皆獲有FSC小樹標章的衛生紙品牌，以最高標準守護環境； Kotex靠得住品牌於2020年啟動「She Can青春期生理教育公益計畫」，與健教領域專家教師合作，打造國內第一套月經桌遊與月經平權教案，鼓勵青春期學子以開放心態認識月經議題，打造「來就來無所畏」的She Can精神，4年多來已觸及十五萬餘名國中生，幫助無數青少女打造正向自我。