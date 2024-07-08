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特企／2024亞洲最佳企業雇主獎揭曉　跨世代最愛企業是它！

▲金百利克拉克連續第四年榮獲亞洲最佳企業雇主獎，今年加碼獲得多元平等共融獎項。（圖／品牌提供）
▲金百利克拉克連續第四年榮獲亞洲最佳企業雇主獎，今年加碼獲得多元平等共融獎項。（圖／品牌提供）

本報訊

大學畢業新鮮人及轉職求職者看過來！亞洲知名人力資源雜誌近日《HR Asia》公布2024年台灣區「亞洲最佳企業雇主獎」得獎名單！今年共有368家企業報名角逐、超過3萬名企業員工參與調查，激烈評比下僅四分之一企業出線獲獎。深受民眾喜愛的國民品牌舒潔與女性最愛Kotex靠得住品牌製造商金百利克拉克脫穎而出，連續第四年以大幅超越市場同業的高分獲獎，並同步拿下近年最夯的「多元、平等、包容」DEI企業獎項，以雙料獎項成為跨世代員工喜愛的最佳企業雇主！

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「亞洲最佳企業雇主獎」評選過程長達數月，第一階段邀請企業員工針對「企業核心文化」、「自身工作感受」以及「團隊思考與行動」等三大面向進行評分，後續透過嚴謹審查機制、企業訪談，經綜合評比後選出獲獎企業。金百利克拉克三大面向得分均大幅高於業界平均，其中在「團隊意識、工作環境感受、團隊動力」面向拿下近滿分！顯示其在台深耕50多年，持續推動多元包容文化、打造創意彈性工作環境、鼓勵團隊協作等面向展現具體成果，獲員工高度認可。

金百利克拉克台灣分公司總經理蔡靜宜表示，「金百利克拉克在台深耕逾54年，在地共有三座工廠近900位員工，旗下家喻戶曉的舒潔、Kotex靠得住、好奇等品牌，是許多民眾每天不可或缺的生活必需品，我們深信旗下品牌能夠成為民眾喜愛支持的國民品牌，是因為我們擁有最優質的人才！近年來公司持續打造創意自由、多元包容與彈性關懷的工作環境，協助不同專長與背景的員工在職涯舞台上發揮潛能、實現夢想。」

金百利克拉克人力資源總監洪宇風表示，「金百利克拉克致力在全球各地成為最佳企業雇主，我們持續打造讓員工幸福的工作環境，多元作法包括：每年進行員工意見調查，並針對結果發展改善行動方案，持續優化讓員工更幸福的措施；打造優於市場的「員工幸福有感計畫」，包括產檢假與陪產假增至十日，讓員工安心待產或陪產；積極推動多元平等包容文化，貼心提供八週領養假予多元性別成家員工;除了優渥的年假制度，每年另提供全薪病假十日及身心樂活假二日，將員工身心健康置於首位；鼓勵工作生活平衡，提撥經費補助員工多元社團；以及每年舉辦企業志工活動回饋社會等。」

在企業社會責任面向，金百利克拉克長期推動環境永續與性別平權倡議，包括舒潔品牌率先於15年前推出通過FSC森林管理委員會永續驗證的衛生紙，為市場上唯一全系列紙品皆獲有FSC小樹標章的衛生紙品牌，以最高標準守護環境； Kotex靠得住品牌於2020年啟動「She Can青春期生理教育公益計畫」，與健教領域專家教師合作，打造國內第一套月經桌遊與月經平權教案，鼓勵青春期學子以開放心態認識月經議題，打造「來就來無所畏」的She Can精神，4年多來已觸及十五萬餘名國中生，幫助無數青少女打造正向自我。 

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