理工人才「3隻腳斷」　台大電資院長：再10年連老師都沒有了

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張耀文進一步說明，社會問題有少子化、人才外移，教育面主要是制度僵化，造成理工人才占比下降，甚至理工人才弱化，要解決這些問題，他認為，可以分為短中長期，短期先從企業職業培訓，廣設缺工部分的職業訓練，企業也要想方設法改善勞動條件，並與學校進行產學合作。
中期張耀文指出，可以引進女力，這也是「CP值最高」的方法，台灣女性從事科技產業占比跟歐美比起來相對偏低，應該要優化制度，讓女力能進入，對於國際人才引進，在資源有限狀況下，要找性價比較高、留台意願比較高的地區人才，這也要配合政府移民ˊ測，讓外籍人士在台落地生根。
談及長期解方，張耀文批評，半導體學院就是疊床架屋、弊大於利，要彈性制度優化、整合資源才能從根本解決問題。另他也提到，「恐怕再過個10年，我們連培育人才的老師都沒有了」，以台大電子所來看，最年輕的老師是電子所所長江介宏，今年大概50歲，這牽涉到產業界與學術界的就業薪資條件差異，造成學生不願意就讀博士班，或是唸完博士班後不願意從事教學。
張耀文坦言，人才「三隻腳其實都已經斷了」， 三隻腳分別是少子化、人才占比降低，以及理工人才弱化。張耀文指出，根據數據，8年前大一新生人數基數是27萬人，一路下降4年到17萬人，且從出生數來看，已經連續4年都「生不如死」，另理工人才占比方面，2005年是41%，2020年已經降到32%，這9%就影響10幾萬人。
對於理工人才弱化，張耀文解釋，從台大數據來看，108課綱實施後2年，學生微積分成績急速下降，第一年下降9%，第二年電資學院電機系跟資訊系下降弧度又更嚴重，因此呼籲主管單位要正視人才弱化問題。