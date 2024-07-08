手搖消暑優惠！CoCo楊枝甘露45、鳳梨可樂達40元 先喝道買一送一
持續飆高溫、下豪大雨，快喝手搖飲料消暑優惠壓壓驚，CoCo都可每年暑假都會推出消暑降溫好康活動，今年開喝「楊枝甘露」特價45元、「HPP鮮鳳梨系列」可樂達或綠茶都只要40元，7月11日至7月14日，各門市自選2天限時開跑。而先喝道台中沙鹿中山店週年慶也有「買一送一」解渴。
記者蕭涵云/綜合報導
📌CoCo都可楊枝甘露45元！HPP鮮鳳梨40元
CoCo都可每年暑假開跑消暑降溫好康活動，即將於7月11日至7月14日，各門市自選2天限時開跑，今年大方開喝中杯「楊枝甘露」特價45元，而且是胖胖版或纖細版都有優惠，爽喝香濃芒果及搭配酸甜紅柚果肉、Q彈西谷米及蜜香凍配料超划算；同時間，大杯HPP鮮鳳梨可樂達、HPP鮮鳳梨綠茶也夏折扣，優惠價40元開喝。
📌先喝道週年慶！限店「買一送一」台中人開喝
先喝道台中沙鹿中山店週年慶，一日限定7月15日09:00-20:00，開喝3款「買一送一」優惠，包括招牌英式水果茶、英式玫瑰拿鐵、四季春茶王都是「買一送一」半價好康。提醒大家，限同品項、限門市自取、每人限購2組4杯。
先喝道 沙鹿中山店 資訊
地址 : 台中市沙鹿區中山路301號
電話：04-2663-0717