捲入Metoo風波！藝人NONO性侵案開庭結束 全程僅吐2字快步離開
本名陳宣裕的藝人NONO，日前因涉性侵、猥褻案，遭士林地檢署提起公訴，今（8）日下午士林地方法院首度開庭，神隱已久的NONO稍早也終於現身，除面容有些憔悴外，頭上亦生出不少白髮，而面對現場記者提問，NONO僅簡單回復「謝謝」。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，去年網紅「小紅老師」指控NONO性侵、性騷、及猥褻多名女子，雖起初NONO否認犯行，但風波卻越演越烈，陸續出現多名受害者。台北地檢署偵查期間，搜索並傳喚NONO到案說明，訊後諭令其已50萬元交保，北檢偵結，其中3件不起訴處分，其餘7件移轉管轄至士林地檢。
案經士林地檢偵結，認為NONO利用身為藝人之便，以工作邀約或是吃宵夜為由，違反女子意願妨害性自主。檢方認為，NONO為逞私欲性侵、猥褻6名被害人，涉犯3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻共7罪嫌，且犯後態度未見悔意，建請法官從重量刑。
稍早消失在螢光幕多時的NONO現身台北地院，他身穿白色襯衫、戴著口罩，面色相當凝重，被媒體追問「有要提出和解嗎？」、「有甚麼想說的嗎？」等，NONO全程僅簡單回復「謝謝」。
※【NOWnews 今日新聞
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