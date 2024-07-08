iPhone 16平價型號不會輸！外媒曝「5誘因」不必買到旗艦機
每當iPhone新機推出，比起基礎標準型號，許多果粉傾向於購買最大、最優質的Pro Max機款。蘋果首支AI手機iPhone 16將於今年秋季發表會推出，外媒《tom’s guide》報導盤點5大誘因，強調今年新款iPhone 16不會有落後16 Pro的感覺。
財經生活中心/綜合報導
有傳言表示， iPhone 16 Pro型號將再次獨家升級，其中包括更大的顯示器、48MP超廣角鏡頭等，不過，此次系列新機推出，普通版型號iPhone 16和16 Plus也有很多值得期待的地方。首先，此次4款新機皆搭載A18晶片，上一代iPhone 15各個型號中有搭載不同晶片的情形，有消息傳出，這次蘋果可能會為iPhone 16 Pro系列保留A18 Pro版本的晶片，但目前看起來4機是用相同的處理器。
第二，不需要是旗艦機，也能體驗蘋果AI（Apple Intelligence），普通的iPhone 16和iPhone 16 Plus能使用改版後的Siri、清理工具、語音筆記自動轉錄、完成跨應用程式任務、利用Genmoji來創建表情符號、使用Image Playground分享AI生成的圖像等功能。
第三，iPhone 16全系列預計都將擁有全新的拍攝按鈕，這將使啟動相機拍照和錄影變得更加容易；第四，4款新iPhone都將配備Wi-Fi 7連接，速度比Wi-Fi 6快4倍，且延遲程度低。另外，Wi-Fi 7 路由器能同時容納多項設備，不會出現擁塞的狀況；第五，iPhone 16預計將採用垂直相機方向，這將使普通iPhone也能夠拍攝3D空間影片。