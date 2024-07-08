巴黎奧運首創夢幻的薰衣草「紫色」跑道！還創下了300項世界紀錄

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紫色跑道由專門生產運動場地的義大利 Mondo 公司設計，自1976年蒙特婁奧運以來的每屆夏季奧運，都由Mondo負責跑道的製作，自1972年以來，使用Mondo生產的田徑跑道創下了300項世界紀錄，其中也包含上屆東京奧運，打破的男子和女子400公尺跨欄紀錄來自挪威的沃霍爾（Karsten Warholm）與美國的萊弗隆（Sydney McLaughlin-Levrone）。這次Mondo採用淡紫色、深紫色及賽道外側的灰色，總共3 種顏色，使用橡膠製成，佔地約 17,000 平方公尺，並擴大跑道，從原本的八個跑道擴展到九個。
自世界盃以來，這個綜合體育場繼續舉辦法國最大的體育賽事，從 2003 年世界田徑錦標賽到 2007 年和 2023 年橄欖球世界盃以及 2016 年歐洲足球錦標賽。每年，這裡都會舉辦法國國家足球隊和橄欖球隊的比賽，以及法國和國際藝術家舉辦的一些大型音樂會。
為何選用紫色？除了美觀之外還有其他功能
2012年倫敦奧運開始，人們開始注重環保永續發展並開始使用更多的再生資源，本屆巴黎奧運會也將環保永續理念融入到其中，賽道採用50%可再生的非化石燃料製成，符合永續的生產流程，並使用具有彈性和凝聚力的材質，大大降低了對環境的影響。Mondo和創新主管萊薩奇（Giorgio Lesage） 也表示，在倫敦奧運上，可再生和非化石材料佔比為35%，而到了巴黎奧運會，這一比例將上升至50%。
Mondo 的創新和永續發展總監Giorgio Lesage解釋了該公司如何使用回收產品來使他們的賽道具永續性。「我們的故事始於 1948 年，這要歸功於橡膠這種天然產品，」Lesage說。我們擁有有關回收材料使用的認證。我們的產品經久耐用，對環境的影響較小，並且在使用壽命結束時可以重複使用。
採取更永續的方法和使用更多可再生資源的道路始於2012 年倫敦奧運會。「我們在提高效率方面做了很多工作，」Lesage 說。從 2012 年至今，賽道也減少了對環境的影響，並且正在努力進一步減少。巴黎面臨的挑戰在於性能和可持續性。
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