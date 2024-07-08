iPhone 16模型機開箱！Tim哥「最終版」：鏡頭變直、靜音撥桿沒了
蘋果如果按照慣例，今年預計會發表iPhone 16系列手機，雖然發表會日期官方都還沒有公布，但各界爆料大神已經出動！知名的3C YouTuber Tim哥從模型機業者手中取得「最終版iPhone 16 系列模型機」，且據稱「最終版，沒問題了」，預料會是可信度相當高的模型機。
記者周淑萍/綜合報導
根據Tim哥取得的最終版模型機，這次依舊只有4款，延續上一代數字系列iPhone 16和iPhone 16 Plus，以及Pro版有兩款iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max。實際和現行的iPhone 15系列相比也順勢證實了不少傳聞。
🟡 iPhone 16鏡頭改為直式
從影片中可以很明顯的發現，iPhone 16 Plus同樣是雙鏡頭的設計，但正如外界傳聞，iPhone 16已經改為直式設計，傳聞就是為了支援Vision Pro的拍攝。此外，相機模組的設計上，16跟16 Plus相較於上一代，似乎更凸一些。
🟡 iPhone 16 Pro系列多了「拍照按鈕」
業界傳聞iPhone 16 Pro系列為了拉開和數字版本的差距，因此特別加入一顆「拍照按鈕」，可以滑動或者是按壓，在模型機上也確實有看到該功能的位置，推測會是採用「電容式固態設計」。
🟡 動作按鈕全面下放
原本只有配置在iPhone 15 Pro系列的「動作按鍵」，來到了16後將會全面下面，從模型機上來看，iPhone 16和iPhone 16 Plus已經取消了靜音撥桿的設計。
🟡 iPhone 16 Pro鈦金屬
從模型機的側邊有金屬質感，推測是要模仿成鈦金屬，因此有可能今年Pro系列依舊是走鈦金屬的色系。
🟡 iPhone 16 Pro變高
目前傳出 iPhone 16 Pro是6.3吋，而iPhone 16 Pro Max是6.9吋，Tim哥認為這個傳聞應該是沒有錯，變得更加細長，手握持感更好，但厚薄度應該沒有太大改變。