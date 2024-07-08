邱宇辰「同框女兒」宣布新身分！哥哥王子砸7位數當金主
男星邱宇辰今年以BL劇《關於未知的我們》翻紅，成為人氣與演技實力兼具小生，在哥哥「王子」邱勝翊大力支持下，推出個人品牌，拍攝品牌主視覺照當天，除了兄弟倆之外，愛狗的邱宇辰也把女兒「Momo醬」帶來一起入鏡：「牠的鏡頭感真是絕了，影片有個鏡頭要牠和我一起轉頭，我並沒有叫牠的名字，但是牠完全跟我同步地轉頭看鏡頭，全場都驚呆！」
記者李欣容／台北報導
15歲出道，邱宇辰歷經棒棒堂男孩、JPM的偶像歷練，今年人氣急升，他將入行18年來的心路歷程，化成一個圍繞內在成長、鼓勵每個人不懼困難、振翅飛翔的個人時尚品牌，由他擔任主理人，邱勝翊以實際行動「金援」弟弟圓夢。邱宇辰說：「其實3年前就有做個人品牌的想法，但當時因為各方因素，導致事情沒有落成；過了3年，終於可以在最好的時間點跟大家分享，這次的投資金額超過7位數，謝謝我老哥，他算幕後金主！」
邱宇辰帶著女兒Momo醬一起拍照，Momo醬充滿鏡頭感的表現令邱宇辰意外又自豪，Momo醬更被眾人大讚：「可以原地出道了！」邱宇辰分享品牌理念：「每個人的生命旅程都不可能一帆風順，但正是這些困難造就了更加堅強的我們。」對他來說，入行至今最大的逆境是疫情期間大家都閒下來，但疫情過後，身邊許多朋友漸漸重回軌道，卻好像只有自己停在原地：「想往前走，但走不動的無力感，很多事情我沒有辦法控制，我只能做好自己該做的，把身體練回到很好的狀態，很多事情自然就漸漸好起來了！那段時間孤獨的健身房，是我可以往前走，很重要的一段自我對話。」