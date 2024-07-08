專輔人力從哪裡來　教育部鼓勵再次進修、研議公費挹注偏鄉師培

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至於打算增加的專任輔導教師人力從何而來？吳林輝今日接受《NOWnews今日新聞》記者訪問，首先教育部將會透過增額收攬人才，其次也會鼓勵國中具備諮商輔導專長的儲備教師再次進修增能，或是去到國小擔任專輔教師彌補人力缺口。
吳林輝說明，教育部106年迄今每年都在努力培育輔導諮商專業師資，不過現職1000多名國小教師，是以修習第二專長加註「輔導專長證書」擔任一般授課教師，或許仍未實際接觸諮商輔導工作，不過，這些領取加註「輔導專長證書」的一般授課教師，當初都是為了因應教育部將來可能的需要而去精進自我，所以之後國教署也將會同各個地方政府，特別建議24班以下還沒設置專輔人力的學校，優先任用校內已經受訓完成、拿到證書的教師擔任諮商輔導教師，此舉應該可以滿足大半缺額。
吳林輝指出，以往的國中輔導諮商專長的儲備教師，迄今約有1000多名左右，其實還未進到學校，對於這些暫時無法發揮所長的教師，教育部目前也在考慮，對照國中、國小輔導教師的培訓差異，找出之中可以改動的部份，像是任用資格的調整，能讓國中諮商輔導老師去到國小任教，彌補人力缺口。
吳林輝表示，國中教師更可透過教育部規劃的再次進修課程，從中了解國小學生使用的語彙、生活經驗，還有認知能力的相較國中學生的差異，幫助他們進入國小擔任輔導諮商教師，未來教育部也會針對是否開放此一制度等謹慎的討論、調整，幫助國中教師可以經過培育課程增能，勝任國小輔導諮商老師的工作。
另外，吳林輝表示，有一部分的區域可能交通不夠發達、地處不便利所以找不到人，並非沒有專任輔導教師，部會將來考慮研議將從公費制度增加培育的師資的人數解決偏鄉地區遇到的問題。
至於特殊教育如何連結專輔人力？吳林輝表示，一般學生往往入學一段時間之後，適應不良、情緒困擾的問題才會慢慢浮現，最初通常透過轉介輔導教師獲得相應協助，除非特殊的事件、情況，或是個案屬於身心障礙特質，學校對於這種情況就會收集足夠的輔導的觀察記錄、參照過往採行的哪些輔導策略，做出完整的資料提報相關單位進行特教生鑒定，一旦通過就會改由特教老師接手，並以個別化教育計畫IEP提供學生幫助。
吳林輝指出，要是學校在這之中發現收集的資料不夠完整，導致學生透過特教鑒定判定還不構成特教生身分，同樣也會利用一致的方式，換成資源班老師、輔導教師共同協助輔導，｢所以基本上說，特教跟專輔在學校都是互相轉化、需要密切合作的兩方。」
不過立法院教育及文化委員會多名立委以及教育部官員，今日逐條審查「學生輔導法部分條文修正草案」，對於學生輔導諮商中心主任有無兼任行政職務，以及若由專任輔導教師兼任行政職務，學校可口再增聘1名專任輔導老師等問題沒有共識，因此身召委的國民黨立委柯志恩指出，該項條文保留並且送予協商。