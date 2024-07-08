泫雅爆10月結婚！曾與Dawn相戀7年仍情變　粉絲也不看好龍俊亨

我是廣告 請繼續往下閱讀
泫雅和Dawn在2018年8月時被爆出「社內戀愛」，隨後經紀公司CUBE以「毫無根據絕非屬實」否認緋聞，但兩人希望可以對粉絲誠實，便自行向媒體表示：「兩人是情侶關係、交往已長達兩年」，在公開認愛後被經紀公司以「信任不能恢復」為由開除。後來泫雅與Dawn一起簽約PSY的公司P Nation，兩人在新公司堂堂正正的戀愛，時常公開分享兩人的故事與照片，獲得粉絲的認同與祝福。
兩人甜蜜交往幾年後，Dawn在2022年2月在IG曬出求婚戒指，並真摯寫下「Marry Me」，泫雅也在IG發文回應「YES！」，讓不少粉絲們都又驚又喜，羨慕兩人終於要步入婚姻。而Dawn曬出的對戒是由他親自參與設計的，從戒台、主石到裝飾花了一個多月的時間，他用寶石來表達眼中的泫雅就是「自己心中永遠的彩虹」。
泫雅和Dawn愛情長跑7年 論及婚嫁卻突然宣告分手消息
泫雅和Dawn在愛情長跑7年後，突然在2023年11月30日透過IG宣布分手消息：「分手了，以後只是好的朋友跟同事，謝謝大家一直疼愛我們。」讓粉絲都感到相當驚訝，沒想過論及婚嫁的兩人最後竟會分手。
不過在分手消息傳出三個月後，泫雅和Dawn疑似傳出破鏡重圓的消息，當時韓媒《NEWS 1》在報導中指出，泫雅除了幫回歸樂壇的Dawn打call之外，在IG貼文底下也留言應援，兩人那陣子也頻繁同進同出，除了一起參加演出，互動之間也依舊甜蜜，不過最後兩人依然沒有復合，讓許多粉絲都感到相當可惜。
龍俊亨衰捲「鄭俊英群組事件」 泫雅驚喜認愛粉絲不接受
泫雅現任男友龍俊亨在2019年時曾捲入「鄭俊英群組事件」，本以為世人早已逐漸淡忘這件事，不過就在龍俊亨驚喜公開自己與泫雅的戀情後，該爭議事件又再次被翻出來討論，不少粉絲都無法接受泫雅選擇與龍俊亨交往。而龍俊亨在今年6月時突然發出黑底文，除了親自解釋為什麼會捲入鄭俊英事件之外，他也為自己的行為道歉，大方坦言：「那時候我確實愚蠢也犯了錯誤，我未能糾正錯誤的情況，也不知道正確的選擇是什麼。」
對於外界多年來一直認定他是「群聊成員」一事，龍俊亨也再次強調，自己從未進入過大家所說的群組，可是不管自己怎麼解釋都沒有用，讓他感到非常痛苦，「儘管我說過那些不是真的，但沒有人，沒有一篇文章是在我的立場，讓我變得跟他們一樣。」龍俊亨後來變得沒有勇氣再提到此事，他也坦言自己始終在逃避。
泫雅與龍俊亨被爆10月結婚 粉絲得知消息反應很兩極
如今，泫雅和龍俊亨被韓媒《YTN》爆料，兩人即將於10月11日在首爾舉行婚禮，更有媒體透露，兩人早已於春天簽下婚禮場地的合約。報導中也指出，泫雅與龍俊亨決定婚禮只邀請親戚和熟人，據傳地點也是為了賓客著想，優先選擇能夠保護隱私的地方，兩人一致同意挑選了三清閣一個小型的戶外婚禮場地，正在積極籌備婚禮。
而台灣網友們在得知炫雅要跟龍俊亨結婚的消息後，都紛紛在PTT留言表示：「會跟上一段一樣又沒結成嗎？」、「跟龍俊亨真的會有好的未來嗎？不知道」、「泫雅上一段談很久雖然也有論及婚嫁，但通常那種長跑久的都沒結果，反而後來在適婚的年齡遇到對的人就很快結婚」、「韓國JLO嗎？」、「讓人很意外，但還是恭喜」、「前男友會來唱祝歌嗎？」、「比較好奇會不會邀請前男友出席」、「龍在韓國風評超差的，現在比較好奇是泫雅被拖下水還是龍可以趁機洗白」、「龍在韓國整個黑到不行，泫雅真的要確定耶。」