快訊／莊瑞雄確定接下新聯盟會長！籌委會共推為台灣職籃新共主

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新聯盟今天再次召開會議，針對上周未討論出結論的問題再次進行討論，不過在開始之前，上一次會議結論所有球隊今天都要繳交意向書，但今天富邦和領航猿決定不繳，給出最後的答案後，兩隊就先行退出會議。
之後新聯盟剩下9隊共同推舉新的會長，確定是莊瑞雄委員，後者過去推動阿提諾、替阿巴西申請FIBA認證本土資格、參賽協議、國際賽分級制度、台灣運彩等議題有功，因此也被提出來作為人選，後續也表決通過。會議現場也直接電話連線給委員本人，徵詢他的意見，莊瑞雄後續也一口答應。
勇士、領航猿退出？還有轉圜餘地
至於勇士、領航猿沒交意向書，後續是否就退出聯盟？張樹人表示還有轉圜餘地：「我們也有和委員說明狀況，他希望能夠有更多溝通和想法，希望這兩支球隊在會長的邀請下，能等待他們後續的加入。」
但選秀大會在15日馬上要開始，若屆時這兩隊還未繳交呢？張樹人表示目前還是會以11隊來進行，但如果他們沒有給出確定答案，聯盟這邊還是會做出另外安排，現在就是尊重會長的溝通協調。
接任會長表達感謝 推動聯盟邁向新紀元
對於今天正式接任新聯盟會長，莊瑞雄表示，感謝新聯盟各球團肯定，共同推舉他為首任會長。球場上沒有藍綠，只有贏得勝利，過去兩聯盟並立，為台灣籃壇帶來了開創性的變化，現在位處新的十字路口，他很榮幸能夠率領新聯盟、率領台灣籃球，邁向新的階段，這是一個很重大的任務，任重道遠，必定全力以赴。
莊瑞雄提及，自從他擔任立委後，在立委職務上能夠提供的協助，可以說是不遺餘力，從阿提諾的歸化開始，舉凡阿巴西FIBA本土認證、國家隊選手保險及出賽費、國際賽合理分級、遏止非法賭球、國籍法修法、籃球外交等議題，他可以說是無役不與，為的就是在籃球運動改革上多盡一份力，對於籃球推動也是抱持玩真的，而不是來蹭的態度。
莊瑞雄透露，未來會長任內，除了推進聯盟事務，改善球迷所詬病的問題，待聯盟發展趨於穩定後，他也會積極與工會來溝通，加速簽署團體協約，另外也會強化聯盟與籃協的合作，就國家隊組訓與分級、球員權利義務保障、歸化球員與聯盟規章之競合、與各國籃球外交等，都是他努力的目標。
莊瑞雄強調，「一個人或許走得快，但一群人才能走得更遠」，新聯盟的球團、球員、球迷皆來自不同地方，因為同樣懷著對籃球熱愛，也同樣期盼一個強大、團結的職業籃球環境而聚首。台灣籃球不能只靠少數球團，而是要大家共同放下歧見、一起努力，才能夠嚐到甜美的成果。他理解身上所背負廣大球迷對籃球運動改革的期待，他會帶著勢在必行的決心，並持續聆聽球迷心聲，為台灣籃球努力，率領新聯盟邁向新的紀元。