派人砸毀女記者車輛還下「剃頭令」！鋼鐵人前領隊陳冠豪遭判6月
時任籃球聯盟P. LEAGUE+「17直播高雄鋼鐵人隊」領隊的陳冠豪，2022年底因不滿一位女記者多次報導鋼鐵人背後資金問題，竟找人跟蹤對方並砸車，而陳冠豪事跡敗露後隨即潛逃出境，直至今年2月間才從中國回台被逮，新北地院審理後，依無故以電磁紀錄竊錄他人非公開之活動罪判處其6個月徒刑，得易科罰金。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，2022年間一位陳姓女記者多次撰寫鋼鐵人隊涉中資等相關報導，陳冠豪獲悉後深感不滿，遂買來GPS追蹤器、手機黑莓卡等物，並派人佯裝爆料者約陳女出來受訪，隨後再偷偷跟蹤陳女返家，趁機闖入其住家地下停車場，在汽車保險桿下安裝GPS追蹤行蹤。
同年12月底，陳女要外出時，赫然發現停放在停車場的車輛除遭人砸毀車窗、變速箱放入數百根鐵釘外，還被人安裝GPS追蹤器，嚇得陳女立刻報案，警方調查後，發現陳冠豪共支付7名共犯共新台幣22萬元為報酬，且還曾下達2條指令，包括「剪頭髮、兩條、從中間」、「敲主駕玻璃、開引擎蓋、有洞的地方全部塞鋼釘（引擎機油孔為主要）」等，不過後來不知為何僅執行第一項。
法院審理後認為，陳男僅因不服記者報導內容，就教唆他人暗中對記者施暴，足見陳冠豪法治觀念薄弱，但考量其未造成人身傷害，且已認罪並賠償新台幣12萬餘元，因此判處有期徒刑6月，得易科罰金，全案可上訴。