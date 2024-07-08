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賀軍翔捲性騷案遭換角！《郵票與舒芙蕾》張孝全接手

▲賀軍翔因捲入性騷案被《郵票與舒芙蕾》換角，製作公司今公布由張孝全接手。（圖／賀軍翔臉書）
▲賀軍翔因捲入性騷案被《郵票與舒芙蕾》換角，製作公司今公布由張孝全接手。（圖／賀軍翔臉書）

記者李欣容／台北報導

男星賀軍翔因捲入性侵案被台北地檢署傳喚，而他原先正在拍攝的公視影集《郵票與舒芙蕾》也被換角，今（8）日劇組時創影業也承認，張孝全確實於今日進組拍攝，「接下來劇組還有一段路要走，時創十分感謝公視、所有演員、工作人員的支持，我們持續拍攝中，也請大家期待最後的成品完成。」

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賀軍翔原本和陳意涵合作《郵票與舒芙蕾》，但因為捲入性侵案件，製作方時創影業聲明表示，「賀軍翔先生所涉案件在本劇開鏡前即已發生，違背雙方合作誠信，本公司不得不做出換角決定，並將立即尋找合適人選。」今公布由張孝全替代。時創影業聲明表示：「謝謝各界關心，張孝全的確於今（8）日進組拍攝，接下來劇組還有一段路要走，時創十分感謝公視、所有演員、工作人員的支持，我們持續拍攝中，也請大家期待最後的成品完成。」

▲張孝全出席影集《誰是被害者2》映前記者會，對於明日將在大銀幕首映戲劇作品，感到很新奇。（圖／記者黃雅琪攝影）
▲張孝全近來戲約多，此次接下賀軍翔角色救火。（圖／記者黃雅琪攝影）
時創影業在臉書PO出拍攝花絮，「所有在拍攝第一線的影視工作從業人員們，辛苦了！！！《郵票與舒芙蕾》也在爆汗衝刺中感謝 #鄭芬芬導演、 #孝全、陳意涵以及所有演員、工作人員，大家多喝水，小心中暑！」也對外宣布換角一事。

賀軍翔演出《不夠善良的我們》事業翻紅，在5月時他位於民生社區的住處遭檢警搜索，疑似遭一名女性員工提告妨害性自主，他聲明強調「並未與任何第三人有任何踰矩行為」，不過形象大傷，慘被公視新戲《郵票與舒芙蕾》換角，目前案情尚在釐清調查階段，他2日首度被傳喚，結束2小時偵訊離開北檢時，替自己發聲，「我沒做不禮貌的事。」

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