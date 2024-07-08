吳慷仁槓上柴智屏！不爽女友試鏡「脫光看身材」邵雨薇回應了

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邵雨薇和唐綺陽、曾博恩、黃河、李沐、初孟軒、雷嘉汭、盧以恩今晚出席新戲《都市懼集》首映記者會，跨足戲劇領域的「占星專家」唐綺陽飾演美食評論家，直呼和劇中的「五星主廚」、金鐘視帝黃河對戲超過癮，憶及拍攝當天就在餐廳內，食物都是現煮現上：「工作人員拿垃圾袋過來給我的時候，我問說要幹嘛，他們驚訝地說老師剛剛該不會都吃掉了？我說都吞進去了啊，原來那個垃圾袋是要讓我吐掉，但我都真吃！而且還打包呢。」
剛結束赴日遊學的邵雨薇，此次為《都市懼集》獻出返台後首個公開戲劇宣傳行程，她在劇中詮釋獨居女子的恐懼，主演的「街景圖」被不少媒體評為「最恐懼、最驚悚的情節」，她也神祕地說「有時家裡不一定比較安全」。
雷嘉汭說4、5年前剛到台北打拚時住過台北車站附近，一晚200元的青年旅社，她分享恐怖經驗：「那是上下舖，跟一堆人睡一起，我睡在上鋪，剛好可以看隔壁床在幹嘛，但我住了一天，隔天我就再也不住了，因為我一直覺得有人在拉我的頭髮！」讓現場害怕尖叫。
而李沐日前被拍到和台大學霸男友鄒序吃宵夜，兩人甜蜜共食，李沐還嬌羞討親親，她今聊起此事害羞說：「我其實有點害怕！因為我看到的時候是真的很近，就在我正背後，而且我們已經吃飯吃一陣子了，沒任何意識，擔心自己的警覺心不夠。」
CATCHPLAY+恐懼獨播的《都市懼集》集結78位卡司、每集3～10分鐘共34集極短篇，7月12日上午10點起連播4集，隔日以一天一集的短影音劇集創新方式，於CATCHPLAY+影音平台台灣、印尼與新加坡獨家更新上架、CATCHPLAY電影台61頻道恐懼獨播。