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吳慷仁槓上柴智屏！不爽女友試鏡「脫光看身材」邵雨薇回應了

▲吳慷仁（右）和柴智屏吵架，扯出不爽當年邵雨薇（左）試鏡《樓下的房客》脫衣看身材，邵雨薇今正面回應。（圖／翻攝自臉書）
▲吳慷仁（右）和柴智屏吵架，扯出不爽當年邵雨薇（左）試鏡《樓下的房客》脫衣看身材，邵雨薇今正面回應。（圖／翻攝自臉書）

記者李欣容／台北報導

「偶像劇教母」柴智屏今年初風光宣布海選，將開拍台版《我們的藍調時光》，近日卻悄悄停拍並解散工作人員，有工作人員傳出其中一個原因是因為吳慷仁婉拒接演，吳慷仁則在私人臉書上不滿表示，「你們讓很多人突然失業，很讓人賭爛！」甚至傳出吳慷仁已經不滿柴智屏公司很久了，起因是邵雨薇當年在電影《樓下的房客》時被要求脫衣試鏡，邵雨薇今（8）日出席新戲《都市懼集》首映記者會時也回應此事。

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問及吳慷仁的心情，邵雨薇高EQ回應：「我覺得要問他本人，這種比較私人主觀的要由他本人來講比較合適。」至於《樓下的房客》試鏡脫衣檢視身材一事，邵雨薇說：「完全沒有跟他（吳慷仁）聊過這題，我不知道新聞寫到這段是誰說的，因為那時候我們根本不認識，沒聊過這件事。」而柴智屏也在臉書上回應「為免以訛傳訛，不再口水是非」，並表示當年試鏡是你情我願。

▲邵雨薇今出席記者會回應試鏡一事，直呼當時還不認識吳慷仁，並沒有聊過這件事。（圖／記者李欣容攝）
▲邵雨薇今出席記者會回應試鏡一事，直呼當時還不認識吳慷仁，並沒有聊過這件事。（圖／記者李欣容攝）
邵雨薇和唐綺陽、曾博恩、黃河、李沐、初孟軒、雷嘉汭、盧以恩今晚出席新戲《都市懼集》首映記者會，跨足戲劇領域的「占星專家」唐綺陽飾演美食評論家，直呼和劇中的「五星主廚」、金鐘視帝黃河對戲超過癮，憶及拍攝當天就在餐廳內，食物都是現煮現上：「工作人員拿垃圾袋過來給我的時候，我問說要幹嘛，他們驚訝地說老師剛剛該不會都吃掉了？我說都吞進去了啊，原來那個垃圾袋是要讓我吐掉，但我都真吃！而且還打包呢。」

剛結束赴日遊學的邵雨薇，此次為《都市懼集》獻出返台後首個公開戲劇宣傳行程，她在劇中詮釋獨居女子的恐懼，主演的「街景圖」被不少媒體評為「最恐懼、最驚悚的情節」，她也神祕地說「有時家裡不一定比較安全」。

雷嘉汭說4、5年前剛到台北打拚時住過台北車站附近，一晚200元的青年旅社，她分享恐怖經驗：「那是上下舖，跟一堆人睡一起，我睡在上鋪，剛好可以看隔壁床在幹嘛，但我住了一天，隔天我就再也不住了，因為我一直覺得有人在拉我的頭髮！」讓現場害怕尖叫。

而李沐日前被拍到和台大學霸男友鄒序吃宵夜，兩人甜蜜共食，李沐還嬌羞討親親，她今聊起此事害羞說：「我其實有點害怕！因為我看到的時候是真的很近，就在我正背後，而且我們已經吃飯吃一陣子了，沒任何意識，擔心自己的警覺心不夠。」

CATCHPLAY+恐懼獨播的《都市懼集》集結78位卡司、每集3～10分鐘共34集極短篇，7月12日上午10點起連播4集，隔日以一天一集的短影音劇集創新方式，於CATCHPLAY+影音平台台灣、印尼與新加坡獨家更新上架、CATCHPLAY電影台61頻道恐懼獨播。

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