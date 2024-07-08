張育成有望復刻陳金鋒首年奪冠？下半季率富邦「Win now」有難度

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張育成的加盟，被期待能為上半季打擊狀況不理想的富邦打線，增添敲出適時一擊的火力。誠然，張育成的5年資歷中，累計235場出賽、121支安打、20支全壘打還有79分打點，各項數據都是台灣野手之最，尤其在2021年為克里夫蘭守護者隊出賽的89場比賽中，敲出單季9轟，在強投雲集的大聯盟中展現一定長打能力。
張育成和當初在2005年，從洛杉磯道奇返台加入中職的陳金鋒，同樣都是正值28、29歲的當打之年。雖然張育成在大聯盟的出賽數，遠高於陳金鋒，不過主要是仰賴於他優異的守備能力，單論打擊能力可能還是陳金鋒略勝一籌。
以兩人樣本數較接近的3Ａ打擊數據來說，張育成累積6個賽季，約出戰246場比賽，敲出235支安打，打擊率2成64，上壘率3成39，長打率4成36。而陳金鋒則是在4個賽季中，累積301場出賽，敲出455支安打，打擊率2成83，上壘率3成55，長打率5成28。
更顯著的差異在於，陳金鋒在1,610個打席中轟出87轟，而張育成在890個打席中僅有31轟。即便年代相差甚遠，投、打環境也有所變化，但透過長打率、全壘打數，不難觀察出陳金鋒在長打能力上的突出。
僅有半季融入 即刻Win now有難度
接著回顧當年陳金鋒回台首年的表現，2006年1月6日La New毫無意外選下陳金鋒作為狀元，正式加入中華職棒。陳金鋒在首年就繳出打擊率3成17、上壘率3成97、長打率5成61的超殺數據，敲出21轟，且貢獻81分打點，拿下打點王的頭銜。
不僅如此，La new熊在陳金鋒的帶領下，囊括該年上下半季冠軍，在總冠軍第四戰中，還敲出大號全壘打追平比數，最終率領La new熊拿下隊史首座冠軍，陳金鋒也獲選為總冠軍系列賽的最有價值球員。
但事實上，在前一年的2005年賽季，La new熊在下半季的戰績就漸有起色，以26勝23敗1和排在全聯盟第二，因此陳金鋒的加入更像是關鍵助力。而今年的富邦，雖然上半季擺脫去年爐主位置，但29勝31敗的成績，僅優於新球隊台鋼雄鷹，以及打擊狀況慘澹的衛冕軍味全龍，相對有些掙扎。
張育成加入後，迅速改善富邦戰績的可能性存在，但相比單年的陳金鋒，僅有半季的時間調整相當有限。更不用說張育成才在今年5月因守備時與隊友相撞，出現右肩傷勢，目前實戰狀況是未知數。若張育成想要率領富邦直接衝擊總冠軍，可能需要繳出相當突出的打擊成績，不過最後，仍需要套用一句總教練陳金鋒近期受訪時所說的話：「球場上還沒有打都不知道。」