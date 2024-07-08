鮮果外銷蒸蒸日上 黃偉哲：繼芒果銷日後火龍果再下一城
適逢臺南芒果、火龍果等水果旺季，因外銷日、韓等國，需經蒸熱等流程方可在當地販售，市長黃偉哲今(8)日前往玉井熱蒸廠，視察蒸熱、藥檢、消毒、殺菌、包裝等過程，以確保經過處理出口的果品皆符合最嚴格標準。市長黃偉哲表示，現在紅肉火龍果已可銷往日本，且火龍果產季長，可望繼芒果之後，為臺南水果外銷再下一城。
記者郭俊暉／台南報導
根據農業部統計112年臺灣水果出口日本近1萬8千公噸、外銷產值近3,000萬美元（約9億臺幣），出口總量比105年成長超過4倍，日本已成為臺灣水果最大外銷市場。玉井熱蒸場設備改善後，於112年芒果季正式啟用， 市長黃偉哲多次親赴海外行銷，提升曝光，配合海外參展及增加通路等多管齊下，外銷成績為111年的3倍，在硬體設備升級後，加強國內外行銷策略加乘效果，接下來的冷鏈硬體再完成後，可望帶來約10億的外銷產值。
針對農產外銷作業，黃偉哲除要求南市府團隊為疫後超前部署，於110年即向中央爭取補助，加上市府自籌款，共耗費6,500萬外，並於111年底汰換為日本新式蒸熱設備，新設備處理時間大幅縮短，減少耗損；良率提升近100%。
且儲架壽命從8天延長至2周，且處理後的芒果口感如同現摘，質量皆優，助益臺南鮮果行銷海外，提高農友收益。根據統計自112年啟用新設備處理果品425公噸，113年至7月4日止，已處理600公噸，較112年成長41%以上。
農業局長李建裕表示，臺南設有全國蒸熱量第1的蒸熱廠，毗鄰建置中的「玉井農產加工及冷鏈物流中心」，預計114年完工，未來將提供青果集貨、分級、包裝、加工、檢疫、冷藏（凍）及出貨調節等功能，每年將增加青果處理量能至少5,500公噸。市府積極輔導農民落實產品溯源管理及輸出檢疫處理作業，以協助臺南優質鮮果輸銷國際市場。