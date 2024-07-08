回歸歌壇卡關！蕭亞軒遭爆「懷孕了」 經紀人打臉曝：要去動手術
▲回歸歌壇卡關！蕭亞軒遭爆「懷孕推遲計畫」，經紀人打臉曝：「要去動手術。」（圖／蕭亞軒臉書）
記者
洪生儒、 朱祖儀／綜合報導
｜ 2024-07-08 17:32:26 2024-07-08 18:02:23
歌手蕭亞軒在2年前的金曲獎上曾喊話「Elva is back」，宣告自己即將要回歸歌壇的消息，讓粉絲們都興奮且期待不已。不過，蕭亞軒在這2年期間只發了單曲，新專輯跟演唱會卻遲遲都沒有任何消息，甚至傳出她是因為懷孕的關係，才會延期這些計畫，引起網友高度關注，而經紀人在得知傳言後，也發聲回應：「懷孕是假的，動腳的手術是真的。」
蕭亞軒神隱長達5個月，在今（8）日還一度瘋傳她是因為懷孕的關係，才會推遲新專輯的計畫。針對謠傳懷孕一事，蕭亞軒經紀人則回應表示：「懷孕是假的，動腳的手術是真的。」並透露：「目前蕭亞軒正準備動第4次手術，不過還要等醫師評估才能確定手術日期，而所有工作都要等她身體恢復好，才能繼續推進，『請爆料者不要再亂爆料了』。」 蕭亞軒在8日也透過社群發文打臉謠言，她在貼文中寫道：「一個人，一年半要動四次的手術，這是什麼樣的生活，只有我自己知道。這即將到來的第四次，鋼釘拔出來，再灌入骨漿，縫合恢復後再重新開始復健。」至於未來會不會再有第5次手術，蕭亞軒也坦言：「我不知道，但我不害怕，因為，我仍期待我站在台上的那天，l am alive，有你們我不懼怕，come on，l am Elva，繼續為我加油，我要看到你們跟我一起跳，一起唱，一起哭，我是Superwoman。」 ▲歌手蕭亞軒在2年前的金曲獎上曾喊話「Elva is back」，宣告自己即將要回歸歌壇的消息，讓粉絲們都興奮且期待不已。不過，蕭亞軒在這2年期間只發了單曲，新專輯跟演唱會卻遲遲都沒有任何消息。（圖／蕭亞軒臉書）
粉絲們看到蕭亞軒的發文後，都紛紛留言表示：「親愛的Elva，一定都會好好的」、「我會一直等你！等你站上舞台再次發光發熱」、「加油！希望你復健順利」、「你慢慢來沒關係！不急，健康最重要！我們等你」、「你很堅強！辛苦了！期待那天一起唱一起跳的到來」、「不要怕，我們永遠等著你回來。」
▲蕭亞軒神隱長達5個月，在今（8）日還一度瘋傳她是因為懷孕的關係，才會推遲新專輯的計畫。針對謠傳懷孕一事，蕭亞軒經紀人則回應表示：「懷孕是假的，動腳的手術是真的。」（圖／蕭亞軒臉書） ▲蕭亞軒在8日也透過社群發文打臉謠言，她在貼文中寫道：「一個人，一年半要動四次的手術，這是什麼樣的生活，只有我自己知道。」（圖／蕭亞軒臉書）