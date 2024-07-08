集工藝環保於一身！高雄內門紅面觀音總廟舉行金爐啟用開光大典
高雄市內門區內門紅面觀音總廟7日，在該廟廣場，舉行八卦金爐啟用開光大典，該金爐高38.2尺，為因應時代需求，採環保設施，集工藝環保於一身，期在紅面觀音的庇佑下，國泰民安、風調雨順。
記者黃守作／高雄報導
高雄市內門區內門紅面觀音總廟八卦金爐啟用開光大典，開爐儀式首先由道長選吉時請神、開光，並由內門紅面觀音總廟主任委員宜清富擔任主祭官，有嘉義區漁會榮譽理事長林水樹、媽祖聯合會台灣總會理事長李仟萬、內門區區長陳景星、雲林西螺廣福宮老大媽董事長林勝雄、屏東縣萬丹鄉萬惠宮主任委員蔡聯慶、嘉義笨港港口宮主任委員陳慶堂、台中寶島贊綜合公司董事長朱璨詮等人出席八卦金爐剪綵起火儀式，有來自全台各地友宮、廟殿、各地信眾熱烈參與，場面熱鬧盛大。
內門紅面觀音總廟主任委員宜清富表示，啟用開光的八卦金爐，坐落在該廟廣場左側，高38.2尺，採青斗石八卦造型，八面均刻有龍柱和天官賜福、三星拱照、五路財神、五福呈祥、招財進寶、加官進爵等立體浮雕，人物和花鳥刻得栩栩如生，凸顯出雕刻師傅的功力，並因應時代需求採環保設施，集工藝環保於一身。
宜清富指出，內門紅面觀音總廟並將於國曆10月16日至10月21日，即農曆9月14起至9月19日，舉辦祈福齋醮五天法會，以及將於國曆11月24日舉辦台灣寺廟金蘭會全國107間地方大廟聯誼大會，由台灣寺廟金蘭會主辦，高雄內門紅面觀音總廟承辦，屆時歡迎全國信徒至內門紅面觀音總廟參拜。