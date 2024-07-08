PLG確定會有第5季！聯盟選秀日期為7/12　新北國王等三隊不參加

我是廣告 請繼續往下閱讀
前幾天才剛剛完成聯合選秀，今天新聯盟11隊中有3隊退出，勇士、領航猿和鋼鐵人宣布退出，並且重新回歸PLG。至於PLG 2024選秀大會日期，將訂於07月12日進行，詳細時間及內容，請待聯盟整理好後統一對外公布。
根據新聯盟方面說法，今天在新聯盟11隊的會議上，富邦勇士和桃園領航猿在表達意見後，選擇退出。後續鋼鐵人也在聯合聲明中表示，將退出新聯盟。
領航猿給出提議 原PLG聯盟及 T1 聯盟共同舉辦賽事
在三隊發表聯合聲明之後，領航猿表示對於 PLG 聯盟與 T1 聯盟共同舉辦賽事表達支持與認同，唯對於兩聯盟主體進行合併為單一聯盟主體，認為需要經過PLG聯盟及T1聯盟各自所屬的11支球團以及兩聯盟間進行討論並且達到共識，以利新聯盟架構及規章更為完善。
領航猿過媒體群組給出新提議：
1.自 2024-2025 賽季開始之賽程，係由PLG聯盟及 T1 聯盟共同舉辦賽事，賽程安排由兩聯盟所屬共11支球隊互相對戰各四場，每隊皆會進行40場之例行賽，所有球隊主場皆不需變動，且所有比賽戰績皆計入各球團例行賽之戰績。
2.季後賽架構可由以下幾種方式產生
甲、 PLG 聯盟及 T1 聯盟依照各聯盟前四名球隊（PLG 四隊+T1 四隊），各自進行一輪的季後賽及冠軍賽，產生 PLG 聯盟及 T1 聯盟冠軍後，再兩聯盟冠軍隊之間的總冠軍賽
乙、 PLG 聯盟前兩名與 T1 聯盟前兩名共四支球隊，於季後賽第一輪交叉對戰後（PLG 1 vs T1 2 & PLG2 vs T1 1），再進行總冠軍賽。
丙、 PLG 聯盟與 T1 聯盟共 11 支球隊，依照勝率排名後，前八名球隊進行兩輪季後賽及總冠軍賽。
3.雙方聯盟對於行銷、轉播、聯盟日常運作等各自管理，惟針對競賽規則（包含但不 限於球員身份認定、球隊成員組成、裁判組織等），需經由 PLG 聯盟及 T1 聯盟兩聯盟共 11 支球團共同討論並經過決議後，共同遵守賽事規定。
4.上述決議方式則由 11 支球團共同討論後，以多數球團可以接受的方式，作為會議決議的方法。
5.對於兩聯盟合併為單一聯盟乙事，則於 2024-2025 賽季持續協商，以利未來合併為單一聯盟做準備。
此外，原本在PLG聯盟的三隊新北國王、新竹御頂攻城獅、福爾摩沙夢想家，確定將不參與這次PLG選秀，而將參加新聯盟的選秀會。