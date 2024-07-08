54歲李姃垠《她的日與夜》當恩地副角色 跳Apink〈Mr.Chu〉狂爆
韓劇《她的日與夜》自6月15日開播後話題不斷，上週六（7／6）播出的第7集中，54歲李姃垠敬業表演恩地隸屬女團Apink的成名曲〈Mr.Chu〉，雙人共舞的畫面掀起廣大迴響，李姃垠敬業學舞的態度，感動不少觀眾。
記者陳雅蘭／綜合報導
《她的日與夜》講述年近30歲的待業女青年李微進（恩地 飾），連續多年考公務員失利、求職碰壁找不到工作，積蓄也被詐騙集團騙光。某天，李微進醒來發現自己變成50歲的大媽林順（李姃垠 飾），自此開始，白天的李微進以「老態」生活，晚上才變回原本模樣，變化大大擾亂她的生活。
劇中，李姃垠跟恩地共同飾演白天50多歲，晚上20多歲的求職女性；李姃垠為了演好角色做足功課，她曾透露為了「演的像恩地」，聽了很多恩地的語音揣摩語氣，而「李微進」擅長運動，所以在體能方面也付出許多努力。
《她的日與夜》中，有一段李姃垠、恩地共舞的畫面，該橋段也在第7集揭曉，李姃垠為了達到長官提出「唱卡拉OK拿100分」的要求，上台表演恩地所屬團體Apink的成名曲〈Mr.Chu〉，1分鐘的畫面不僅讓劇中職員瘋狂，追劇觀眾也力讚李姃垠的演技相當敬業。
李姃垠曾提到，為了演出共舞畫面「真的好辛苦」，她是利用晚上空閒時間看恩地的影片，曾在半夜12點練到凌晨3點，持續長達10天，恩地也會找時間陪李姃垠練舞，2人當時的成果影片，除了該劇男主角崔振赫激讚不已，恩地也表示怕自己被比下去。
今年54歲的李姃垠是南韓知名的綠葉演員，知名作品包含《Oh 我的鬼神君》、《嫉妒的化身》、《舉重妖精金福珠》、《三流之路》、《寄生上流》，當過許多大咖演員的「螢幕媽媽」角色；她曾拿過《百想藝術大賞》最佳女配角殊榮，演技早獲得廣大韓劇迷肯定。