大漢技術學院停招碩班「考前一天寄錢袋」　考生舉牌抗議強迫退費

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高教工會說明，大漢技術學院以非常不負責任的手法，強制退回考生報名費用，另有考生致電教育部技職司求證，官員表示，回文學校的文中確有表明「已悉」學校有意取消碩班招生。
高教工會認為，大漢技術學院只用不到一頁的公文，告訴教育部消招生，教育部不但沒有糾正學校違反《私立學校法》，而且很不負責的回應「已悉」兩字，然而依據該法第80條，學校辦理各項公開招生，若有違反相關法規或是其他影響招生事務的公平，學校法人董事長、董事、監察人、私立學校校長、主辦以及經辦相關業務人員，可處行為人新台幣30萬元以上150萬元以下罰鍰，並得按次處罰直至改善為止。
大漢技術學院考生表示，學校違法停招碩班一事，透過教育行政、立法院監督、輿論監督、司法控訴等管道，能有信心能獲得公平正義的對待，但不希望得來的是遲來的正義，擔心個人的求學生涯規劃因此耽誤，這也不是國賠所能彌補。
不過教育部此前對此回應，根據大漢技術學院表示，校方碩士班招生宣傳將來可於假日上課等情事已與規定有違。
教育部表示，考量大漢技術學院現行校務運作狀況，無法提供高階人才培育能量，為了避免可能影響學生未來就學權益，因此尊重校方取消113學年度碩士班招生規劃，其餘大學部等約300名額的單獨招生管道仍在持續進行。
教育部強調，現已收到大漢技術學院提報的停辦計畫，之後將由私校諮詢會、專科以上學校設立變更停辦審議委員會的委員審議，部會未來也將依照審議結果決定是否核定停辦計畫。