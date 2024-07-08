鄭文燦涉貪綠粉態度為何？他見「群組驚人對話」傻眼了

大漢技術學院停招碩班「考前一天寄錢袋」　考生舉牌抗議強迫退費

▲今年報名大漢技術學院口試的考生，不滿學校停招、強迫退費，因此去到門口舉牌抗議。（圖／高教工會提供）
▲今年報名大漢技術學院口試的考生，不滿學校停招、強迫退費，因此去到門口舉牌抗議。（圖／高教工會提供）

記者林則澄／台北報導

台灣高等教育產業工會今（8）日表示，原本報名大漢技術學院碩班入學口試的考生，在考試前一天收到學校寄來的現金，意圖強制退還報名費用，氣得他們決定手寫「碩班違法停招、強迫退費、侵害就學權益」去到門口舉牌抗議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
高教工會指出，原訂7月6日舉辦碩班考生入學口試的大漢技術學院，卻在考試前一天，寄給學生裝著現金的信封，意圖強制退還報名費用，還以手機簡訊通知而非透過正式文書，氣得他們除了將錢退還大漢技術學院，更在7月7日去到大漢技術學院門口舉著寫下「碩班違法停招、強迫退費、侵害就學權益」的手牌抗議，要求學校立即安排考程，通知考生到校口試。

高教工會說明，大漢技術學院以非常不負責任的手法，強制退回考生報名費用，另有考生致電教育部技職司求證，官員表示，回文學校的文中確有表明「已悉」學校有意取消碩班招生。

高教工會認為，大漢技術學院只用不到一頁的公文，告訴教育部消招生，教育部不但沒有糾正學校違反《私立學校法》，而且很不負責的回應「已悉」兩字，然而依據該法第80條，學校辦理各項公開招生，若有違反相關法規或是其他影響招生事務的公平，學校法人董事長、董事、監察人、私立學校校長、主辦以及經辦相關業務人員，可處行為人新台幣30萬元以上150萬元以下罰鍰，並得按次處罰直至改善為止。

大漢技術學院考生表示，學校違法停招碩班一事，透過教育行政、立法院監督、輿論監督、司法控訴等管道，能有信心能獲得公平正義的對待，但不希望得來的是遲來的正義，擔心個人的求學生涯規劃因此耽誤，這也不是國賠所能彌補。

不過教育部此前對此回應，根據大漢技術學院表示，校方碩士班招生宣傳將來可於假日上課等情事已與規定有違。

教育部表示，考量大漢技術學院現行校務運作狀況，無法提供高階人才培育能量，為了避免可能影響學生未來就學權益，因此尊重校方取消113學年度碩士班招生規劃，其餘大學部等約300名額的單獨招生管道仍在持續進行。

教育部強調，現已收到大漢技術學院提報的停辦計畫，之後將由私校諮詢會、專科以上學校設立變更停辦審議委員會的委員審議，部會未來也將依照審議結果決定是否核定停辦計畫。

專輔人力從哪裡來　教育部鼓勵再次進修、研議公費挹注偏鄉師培

國中小該置多少專輔人力？　各方意見不一立院初審未過

立法院初審通過　未成年學生輔導諮商「無須法定代理人同意」

台科大校友籌辦「圓夢台北」活動　帶領偏鄉國小學童拓展視野

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載